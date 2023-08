Regresa El gato con Botas, con dirección de arte y coreografía de Flavia Pereda

-¿Has participado en muchísimos musicales, ¿te sentís identificada con ese género teatral?

Es mi género teatral. Necesito expresarme cantando y actuando. Y si hay danza complementamos todas mis pasiones. Es el género más completo del cual yo me forme y disfruto absolutamente. También en los distintos géneros, ya sea para adultos o para infancias, como ahora “NARICES” me dió el enorme privilegio de estar en la Sala Casacuberta, que es para mi, una de las salas más lindas de Buenos Aires y el prestigio que tiene encima.

-¿Fue un desafío llevar adelante tu rol como coreógrafa y directora de arte de El Gato con Botas?

Siempre es un desafío crear, pero me apasiona tanto la coreografía que todo surge naturalmente más por los artistas con los que trabaje que lo hacen todo fácil. La dirección de arte es tener criterio y un equilibrio en toda la escena, es como pintar un cuadro, más allá de lo que sean grandes interpretaciones. Y encima, como toda Libriana que soy, es algo innato en mí y en esta labor pude desplegarme libremente y muy feliz. Primero me recibí como Maestra Nacional de Danzas, y eso me dio la posibilidad de volar. Bailar es volar. Es Libertad. Y en el diseño artístico, como el vestuario de “NARICES” (que realizamos junto a Tadeo Jones), fue la búsqueda de lo estético, de lo poético en el mundo de Midon-Giani en una propuesta planteada por el director, Chacho Garabal, que era encontrar magia en la aparición del color. Y en el Gato Con Botas, fue encontrar la belleza del cuento, de creer en uno mismo y en que todo sea útil a la narración del cuento.

-¿Qué nuevos proyectos se vienen?

Seguimos seguramente con los actuales que me llenan el alma y siempre con proyectos que me sorprendan. Estoy abierta a ellos.

-Has participado en realities de canto, como jurado, ¿el canto es uno de tus talentos?

Como cantante en “Soñando por cantar” en dos oportunidades con un muy hermoso recuerdo siendo partenaire de Tití Fernández y de Carlos Sánchez, dos señores, generosos y buenos cantantes. Y hace poco también fui jurado en Canta Conmigo ahora. Una de las 100 escuchando talentos espectaculares. Y puntuando y votando esas voces compartiendo historias de vida. Historias de frustraciones, historias de cantantes callejeros que luego en el escenario eran gigantes y merecían todo, el camino del artista, nos une a todos. La travesía de ser quienes queremos ser en este medio, siempre tratando de superarnos, aprender de y con los otros. Esta última, fue una gran experiencia en las dos temporadas con Marcelo Tinelli y Manuel Wirtz, con un gran show musical que la tele necesita para que alcance todo el país.

Más sobre Flavia Pereda

Actualmente, protagoniza en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín, “NARICES”, obra emblemática de Hugo Midon y Carlos Gianni, en el rol que hiciera Andrea Tenuta. Coreógrafa y Directora de Arte de “El Gato con Botas” (Nominada a los Premios ACE).

Ganadora del Premio Trinidad Guevara, nominada al Premio Maria Guerrero en esta temporada y nominada al Premio Hugo en varias ocasiones.

Ha participado de los musicales más prestigiosos de la Calle Corrientes de los últimos 20 años y programas televisivos de audiencia masiva. En Cabaret, realizó el personaje de Sally Bowls en distintas oportunidades y participó de los siguientes musicales: Drácula 30 años (Luna Park/Movistar Arena), Hello Dolly, Waitress, Vale todo, Al Barbaro le doy paz, Vivitos y Coleando 1-2, Divain, Smile, El Burdel de París, Aladdin, Aplausos, Por amor al Maipo, Candombe Nacional, Pericom.com.ar, Houdini Cabaret,

EN TV: Fue participante de los realitys Soñando por Cantar y Bailando por un sueño (Junto a Titi Fernandez y el humorista Carlos Sanchez), también en “Este es el show” y Jurado de “Canta Conmigo Ahora”.