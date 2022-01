Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, aislados: ¿qué pasará con Intrusos?

En su cuenta de Instagram, la panelista informó que está bien, pese a estar con algunos síntomas leves.

"Aparezco por acá porque muchos me preguntaron por qué no estuve en Intrusos. Di positivo a la prueba de COVID-19. Me levanté con algunos síntomas: dolor de cabeza y en la garganta. Por las dudas, como el virus está en circulación, decidí hisoparme. Estaba a la espera del resultado, que finalmente dio positivo", contó Maite en una historia dicha red social.

Este viernes, ante esta situación, el periodista Daniel Ambrosino se sumará como invitado al programa desde el piso, mientras que los conductores y el resto del equipo de Intrusos saldrán al aire vía Zoom.