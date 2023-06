Se filtraron mensajes en los que Ailén Cova le declaraba su amor a Alexis Mac Allister antes que Camila Mayan

En aquellos posteos, la flamante botinera ya marcaba un territorio que recién una década más tarde logró conquistar. Posteos del tipo “Te amo mucho mi vida, sabés que para cualquier cosa me tenés”, entre muchos otros, fueron algunos de los comentarios que Cova escribió en la red social del pajarito años atrás.

TW Ailén Cova 3.jpg

En tanto, lo que también llamó mucho la atención es que entre los tuits de 2012 hay un posteo en el que ya mencionaba a una Cami, presumiblemente Mayan, por lo que podría inferirse que desde entonces vendría la guerra entre ellas por el amor de Mac Allister: “¿Cami es la mejor, no? jajaja no, no, no la mejor es Ailén, jajaja”.

TW Ailén Cova 2.jpg

Aunque la realidad es que Mayan y Mac Allister comenzaron su romance apenas cinco años atrás por lo que las fechas no coinciden, en el ambiente botinero nada es improbable. Y si bien durante el noviazgo de Alexis con Camila, Ailén siempre demostró cariño hacia ellos, la historia terminó con la traición menos imaginada, donde la amiga de la novia se termina quedando con el candidato.

TW Ailén Cova 1.jpg

La dura de frase Camila Mayan sobre la actual pareja de su ex, Alexis Mac Allister: "Una persona tan..."

A mediados de febrero, Marcela Tauro reveló en Intrusos que Alexis Mac Alister se había separado de Camila Mayan. La periodista dio a conocer que la ruptura se concretó durante las fiestas del 2022. "El 24 de diciembre, él decidió dejarla. El motivo de la ruptura habría sido el alto perfil de la chica", explicó la periodista en el programa de Flor de la V.

En ese momento, Marcela Tauro indicó que Mac Allister estaba comenzando una nueva relación. "Y por qué le molesta que ella tenga un alto perfil? Porque habría una tercera en discordia y sería la mejor amiga de ambos", señaló la panelista, en referencia a Ailén Cova, a quien él conoce desde hace años.

Alexis y Camila Mayan.jpg

Este martes, en una nota con Intrusos (América TV), Camila Mayan lanzó una frase contundente sobre Alién y su relación con el jugador. "Fue una traición. Todo lo que pasó nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla", afirmó.

La influencer remarcó que tenía un vínculo muy cercano con la actual pareja de su ex. "Nunca me hubiera imaginado tantas cosas negativas de una persona tan cercana", añadió.

Al finalizar, Camila Mayan resaltó que recibió apoyo de muchas personas en las redes sociales tras el escándalo. "Aparecieron muchos mensajes lindos, mensajes de apoyo", sentenció.