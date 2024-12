Se revelaron detalles de la nueve serie sobre el caso Nahir Galarza

Quien primero se pronunció en relación a la llamativa decisión de nuestro máximo tribunal fue el manager de medios, y autor del libro "El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático", Jorge Zonzini, que sostuvo "no me sorprendió su accionar. La Corte Suprema se orinó y demostró su estructura obsoleta perdiéndose la oportunidad de educar a la sociedad fundamentando cada ítem sobre si a Nahir la condenó una justicia machista, patriarcal, misógina y arbitraria o si se trató de un caso record donde una mujer adolescente fue condenada en tan solo seis meses con claras intenciones de demostrar que la mujer también mata e instalar el primer machicidio de la argentina como contracara absurda de los femicidios. Es importante que la gente no sea engañada: la Corte no confirmó ningun fallo sino que amparandose en un articulo medieval como el Art. 280 se lavó las manos, no se metió, y deja que un tribunal internacional decida".