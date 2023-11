Silvia Süller decidió tomar acciones legales contra Fátima Florez: los detalles

En la misma, Silvia notifica a Fátima sobre una mediación prejudicial para el día 30 de Noviembre a las 17.30hs con motivo de "daños y perjuicios por uso de imagen".

Por el momento la cifra es indefinida, y según indicó el periodista Diego Esteves en A la Tarde (América), la demandante fue letal al referirse a la imitadora. "Una de las frases que me llegó es: ‘vivía en un dos ambientes, y ahora es millonaria a costa mía', me dijo Silvia", reveló.

Carta documento Silvia Suller a Fátima Florez

Silvia Süller habló tras su preocupante accidente y dio detalles de cómo se encuentra: "Soy muy fuerte"

Este martes se conoció la noticia de que Silvia Süller había sufrido un fuerte accidente doméstico que afectó su hombro, espalda y brazo. Ante la preocupación, Primicias Ya se contactó con ella y dio detalles sobre el dramático episodio.

“Fue una fractura y desplazamiento al nivel del cuello y el húmero. Salí al balcón, pisé mal, me caí sobre la parte izquierda del brazo y me lo fracturé. Mañana van a ser dos meses”, explicó Silvia.

Además, aseguró que se encontraba sola al momento del hecho y relató: “Estaba sola, siempre estoy sola yo. Me llevó bien conmigo misma y me amo. Salí al balcón porque iba a ver cómo estaba mi única plantita y no sé que pise, pero me caí. Fue muy rápido, no tenía de donde agarrarme y llamé a la ambulancia porque me dolía mucho”.

En ese sentido, contó que la ambulancia no pudo acudir al lugar y continuó: "Le golpeé la puerta a mi vecino y cuando me vio así me acompañó él. Me hicieron tomografías de todo, incluso de cabeza. Tenía todo negro y todavía tengo el brazo un poco así. Fue un golpazo”.

Lamentablemente, el golpe trajo consecuencias en su rutina diaria, pero la ex vedette destacó que ya se encuentra bien y que sus últimos estudios arrojaron buenos resultados. “El médico me dijo, 'Silvia que fuerte sos'. Y si, yo soy muy fuerte, nunca voy a bajar los brazos. Me quiero y me esfuerzo en estar bien y superarme. Las cosas pasan por algo”, reflexionó.

Por último, afirmó que su gran sostén en estos momentos son sus seguidores y que está feliz con su alcance en las redes. “Estoy con la gente, empecé TikTok de nuevo y eso me tiene entretenida, la gente me tira buena onda. Me levanto y me duermo a la hora que quiero, como lo quiero cuando quiero y no hay nadie que me diga esto si o esto no. Gozo de mi vida y me siento una mujer realmente feliz”, confesó.