The Messi Experience invita a los niños a contarle sus sueños a Messi

¨The Messi Experience World Tour¨ es una producción de Primo Entertainment en colaboración con Moment Factory y Supernova Entertainment que presenta al mundo un viaje multimedia inmersivo y de vanguardia por la extraordinaria vida y carrera de nuestro capitán. Se trata de una muestra dirigida a todos los públicos, si bien en esta ocasión fueron las familias con hijos las que acapararon el grueso de visitas. Y es que se trata de un plan perfecto para chicos y mayores: nueve instalaciones temáticas llenas de interacción y tecnología que narran la vida de Messi desde sus humildes comienzos en Rosario, donde se puede explorar su habitación de la infancia, hasta el potrero donde dio su primer puntapié a la pelota. Además, los visitantes pueden emular el entrenamiento en una cancha virtual y probar suerte con tiros a portería. Cada momento está meticulosamente recreado para que se viva en primera persona.

