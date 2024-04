The Messi Experience World Tour llegará en julio a la Argentina

Leo Messi es mucho más que un fenomenal deportista; es un símbolo de perseverancia, orgullo y pasión. "The Messi Experience" es una oportunidad de rendir homenaje a su tierra, que lo vio crecer y soñar y con la frente en alto una y otra vez para defender la celeste y blanca. Es recorrer la vida de ese nene rosarino que soñaba con jugar un mundial y terminó ganándolo. Una experiencia única y extraordinaria que invita al visitante a ser parte de su historia.

Sobre el lanzamiento de "The Messi Experience World Tour", Leo Messi comentó: "Estoy muy contento de ser parte de este proyecto que les permite a los fans acercarse a mi recorrido tanto dentro como fuera de la cancha. A lo largo de mi carrera, siempre me esforcé por inspirar y conectar con la gente a través de mi pasión por el fútbol. Esta experiencia les va a dar la oportunidad única de revivir los momentos más inolvidables y sentir las emociones que marcaron mi camino".

Con una duración aproximada de 75 minutos, "The Messi Experience World Tour" se despliega en un espacio de 2.300 m2, donde los visitantes podrán emular los entrenamientos de Messi o interactuar con él mediante tecnologías de Inteligencia Artificial avanzada, sumergiéndose en cada aspecto de su legado.

La llegada de "The Messi Experience World Tour" brindará a los argentinos la oportunidad de revivir, de una forma nunca antes vista, todas las emociones que sentimos acompañando al 10 de la selección argentina, a nuestro capitán.

