Todos los looks de las figuras del Bailando 2023

Además participan Guido Záffora, Eva Bargiela, Kennys Palacios, Fernanda Sosa, Mónica Farro, Noel Barrionuevo, Brian Sarmiento, Anabel Sánchez, Noelia Pompa, Lola Latorre, Martín Salwe, Ian Hachmann, el ex de Charlotte Caniggia, y Arna Karls.

Según reveló Marcelo Tinelli a LAM (América TV), el ciclo comenzará el lunes 28 de agosto a las 22.15.

Marcelo Tinelli vivió un acalorado reencuentro con Coki Ramírez: el video

Falta muy poco para el estreno del Bailando 2023 (América) que comenzará a fin de mes, y esta noche se realizó un muy evento especial en el cual se reunieron todas las estrellas del programa para hacer las fotos tanto individuales como grupales.

Como una de las joyitas de la noche, durante el evento se dio uno de los encuentros más esperados del mundo del espectáculo. Los protagonistas del mismo fueron Marcelo Tinelli y Coki Ramírez, que tuvieron un picante acercamiento.

Desde la polémica participación de la cantante en el Bailando 2010, ambos no tuvieron oportunidad de verse nuevamente hasta esta noche y Coki fiel a su estilo, no tuvo mejor idea que darle de comer en la boca al conductor. "Me hablas con los ojos", se escucha decir a la cordobesa e inmediatamente Marcelo elogió su acento.

Finalmente, ella aseguró que el encuentro y la previa del certamen la tenía nerviosa y decidieron saludarse nuevamente para sellar el momento con un cálido abrazo.