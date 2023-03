Un joven denunció haber sido abusado por un conductor de Telefe: "La causa prescribió"

Para sorpresa de Karina Mazzocco, Benvenuto contó que Marcelo Corazza, acusado de integrar una red de corrupción de menores, intentó tener un vínculo con él. "Yo hablaba con Marcelo cuando tenía 14 años, a través de una aplicación. Me mandó fotos y mantuvimos conversaciones sexuales", comentó.

Su dramático testimonio no concluyó ahí. El joven mencionó que mantuvo una relación con un famoso conductor: "Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe".

"Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Mi mamá llamaba a su casa para preguntar: '¿Lucas llegó?'. Él tenía 32 y yo, 14", continuó.

Benvenuto se lamentó porque la Justicia no avanzó. "Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal me dijo: 'no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que saber que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió'. Es la historia de mi vida esa palabra: 'prescribió', finalizó.

El desgarrador testimonio de Lucas Benvenuto, víctima de una red de trata: "Marcelo Corazza me pidió fotos íntimas"

Lucas Benvenuto tenía apenas 12 años cuando fue secuestrado por una red de trata y estuvo cautivo durante nueve meses en el año 2005. Este martes, el joven que hoy tiene 30 años habló en A la Tarde (América TV), y confesó haber sido contactado por Marcelo Corazza, denunciado por corrupción de menores.

"Cuando escuché lo de Marcelo fue muy fuerte para mí", comenzó Lucas, y recordó el terrible momento que vivió en aquel entonces, al ser captado a través de las redes sociales de la época, que eran el Messenger y el correo electrónico.

"Yo hablé por él a través de una aplicación, jamás llegué a encontrarme, y como mi caso es conocido he tenido la mala suerte de haberme cruzado con Marcelo a través de esta aplicación. El me pidió fotos íntimas", aseguró.

"Hoy como adulto entiendo como funcionan las redes sociales, hoy en día es muy fácil pero en ese momento era todo muy cerrado y entre todos ellos se pasaron los contactos", detalló Lucas, quien entre lágrimas recordó el calvario que vivió siendo apenas un niño.

Durante nueve meses, Lucas no fue buscado por su familia, y los captores en algún punto aprovecharon que el entorno familiar de él no era el adecuado: Su mamá era adicta y nadie se preocupó por su desaparición en aquel entonces.