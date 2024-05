Una angelita reveló a qué panelista Georgina Barbarossa no aguanta más

Ahí, el presentador Ángel de Brito quiso saber si por ese vínculo estrecho que tiene con su expareja sabía que Nancy Pazos y Analía Franchín llegaban tarde al programa de Telefe. "No, yo lo vi. Empieza el programa y hay dos sillas vacías", comentó.

Marixa Balli se preguntó: "¿No dice nada Georgi?". "Georgina ya no aguanta ninguno", lanzó en chiste Ángel. "Georgina no quiere a Lío (Pecoraro)", disparó Fernanda sin filtro.

"Que está re cambiado", agregó. "¿Para bien?", le preguntó el conductor. "Sí, no pide nada. No pidió aumento", contestó Fernanda de manera cínica. Inmediatamente, el productor de LAM, Fede Bongiorno, quedó helado ante el último comentario de la panelista y no pudo terminar de hablar.

La famosa que se anotó para adoptar a Arturo, la mascota de Gran Hermano

Arturo, el perro de Gran Hermano, se ha convertido en una sensación en el reality. Con su personalidad encantadora y su espíritu juguetón, ha logrado ganarse el corazón de los espectadores y los participantes. Su presencia en la casa ha aportado un toque de alegría y diversión, haciendo que los momentos tensos sean más llevaderos.

El animalito, que fue abandonado luego de recibir duros maltratos, tomó a Martín Ku como referente en la casa. Desde el minuto 0 se acercó al Chino y no quiso separarse. Santiago del Moro contó que las instalaciones de Telefe serán su hogar de tránsito para que pueda pronto ser adoptado.

El conductor de Gran Hermano subió a su cuenta de Instagram una foto de la mascota del reality. En los comentarios, Georgina Barbarrossa expresó su deseo de adoptar a Arturo y que sea parte de su familia.

"Es diviiiiino. Me pongo en la lista de espera. Lo amoooo", escribió la figura de Telefe, que quedó enamorada de Arturo y espera que pueda ser parte de su familia. ¿Será la elegida?