Se inspiró en su hija y creó una marca líder en indumentaria

El proyecto se inició como una forma de generar un ingreso extra para su familia en tiempos de pandemia. A fines del año pasado ya abastecía a 7 locales multimarca.

En febrero de 2023, la marca participó en Expo Mabyn, la exposición que reúne a los principales fabricantes y diseñadores argentinos del sector de moda infantil.

Historia de vida

“Me recibí a los 27 años de kinesióloga y trabajé dos años de eso. Cuando abrí el consultorio en marzo de 2020, nos agarró la pandemia y ‘me quería morir’, porque se me había caído mi proyecto. Luego quedé embarazada de mi segundo hijo", relató Bergel en una entrevista con SOMOS PYMES.

"Puse en alquiler el consultorio, pero no nos alcanzaba la plata para afrontar con todos los gastos”, recordó.

“Todas las noches pensaba que podía hacer. Mi familia tiene una casa de ropa de deportes en Vera (su localidad natal) desde hace varios años y desde chica estoy acostumbrada a ir a desfile de ropa, presentaciones de indumentaria, pero no soy diseñadora de moda, ni tampoco estudié nada al respecto. Sí, lo tenía como hobby”, ilustró la protagonista.

“A partir de ahí mi hija me empezó a inspirar. Salía a comprar ropa para ella y me di cuenta de que no se encontraban lindos ajuares tejidos”, explicó la emprendedora.

“Por eso en abril del año pasado empecé a diseñar ajuares y un taller los confeccionaba; en ese momento la inversión no llegaba ni a 80 mil pesos", describió la creadora de Bonjour Petit.

Y agregó: "La etiqueta era de lienzo. Diseñaba productos muy lindos pero al menor costo posible. Arranqué con mucha cautela porque no quería ‘clavarme’ dentro de un ambiente que no era el mío”.

Empezar de cero

En otro tramo de la charla, Bergel contó el momento en el que supo que éste era el camino correcto.

“Enviaba a domicilio pedidos hechos por las redes sociales hasta que un local de la ciudad de Santa Fe me compró una partida entera. Ahí se me prendió la lamparita y me di cuenta que el camino era mayorizar la indumentaria”, resaltó la joven emprendedora.

“Fui creciendo y empecé a enviar ropa a Vera, Malabrigo, Reconquista, Calchaquí y a fines del año pasado me extendí a Rafaela, Esperanza, Paraná y Concepción del Uruguay”, describió la oriunda de la provincia de Santa Fe.

“Fue un boom: de tener 2 mil seguidores pasé a tener más de 11 mil en un mes. Y ahora estamos trabajando en la nueva temporada”, subrayó.

“Estoy emocionada con todo lo que pasó. Hice un sacrificio muy grande porque lavaba, cocinaba, planchaba, hacía todas las cosas de la casa, atendía mis hijos y diseñaba la ropa”, enfatizó la impulsora del proyecto.

“Fue todo una locura, en abril cumplimos recién un año y ya abastecemos a 7 locales y tengo pedidos de la zona de Once (CABA). Me escribieron de Morón, de La Plata, pero como lo hago con cautela porque por el momento estoy sola, a veces no puedo responder esos pedidos”, reconoció sobre los desafíos a futuro.

Cómo hace

“Diseño la ropa, etiqueto y hasta la perfumo. Luego despacho la mercadería. Tengo una empleada que me ayuda en el taller", manifestó Bergel.

"Pero es todo artesanal -aclaró-. En paralelo sigo amamantando. Los días que entrego mercadería, no duermo. Pero es una locura linda”.

“Con los ingresos pago todos los gastos y puedo ahorrar. Mi gran esperanza ahora es abrir un showroom a fin de año y tener franquicias”, avizoró la emprendedora.