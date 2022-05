Se supo el motivo por el que Ámbar, la hija de Juana Viale, volvió de Francia y estuvo en los Martín Fierro

La realidad es que la joven aún está cursando, pero volvió al país ya que se acabó el año lectivo y está de vacaciones. Tras divertirse en el verano Europeo la joven viajó para reencontrarse con su familia.

Marcela Tinayre había dicho que la joven no iba a estar presente en la entrega, pero si lo estuvo este domingo y deslumbró a todos.

ambar2.jpg

Martín Fierro 2022: Mirtha Legrand dijo su edad e hizo una emotiva promesa: "Les juro que..."

Mirtha Legrand subió al escenario de los Premios Martín Fierro 2022 e hizo un emotivo discurso donde contó cómo la afectó la pandemia y alejarse de la tevé durante tanto tiempo.

"Estuve 300 días encerrada en mi casa sin salir ni al balcón. Hasta que un día dije: yo no puedo seguir así. Y lo llamé a Facundo Manes. Y le dije doctor: yo quiero ser la de antes. Y saben qué es lo que me dijo, esto es una lección para todos: trabaje Mirtha, trabaje", indicó la conductora.

"Por eso si Dios quiere y canal Trece quiere... ¿Ustedes quieren que vuelva?", le consultó a los presentes, que la aplaudieron mucho.

"Anoche no pude dormir, no sabía qué iba a decir. Hace dos años que no aparezco en televisión y me han hecho muy feliz estar entre mis pares", indicó Mirtha Legrand, en otro emotivo momento vivido en la gala.

Y cerró muy emotiva: "Una maravillosa vida he tenido. Siempre trabajé sin parar, nunca bajé los brazos, hasta el día de hoy. Yo Tengo 95 años y hay que estar aquí a los 95 años. Y les prometo, les juro que voy a seguir trabajando, no bajo los brazos".