Entre los comentarios se destacó el mensaje que dejó Lionel Messi. "Gracias mi vida!!! Y Ustedes para mi . Los amo!", respondió el jugar al ver la publicación de la madre de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En pocas horas, la foto tiene casi 2 millones de likes y miles de comentarios. En el mismo posteo, Roccuzzo también compartió una imagen actual, en la que también están juntos. Muchos usuarios quedaron sorprendidos con la transformación de la apariencia de ambos.

Algunos famosos expresaron su sorpresa al ver cómo cambiaron con los años. "¡Que chiquitos!", exclamó Marley. "¡Lindos!", acotó Guillermina Valdés. "¡Divinos!", opinó Marcelo Tinelli. "Dios... ¡más tiernos!", dijo Cinthia Fernández.

Lionel Messi y Roccuzzo se conocieron en Rosario en 1996, cuando el argentino tenía 9 años y jugaba en las fuerzas básicas del Newell's; en aquel entonces su amigo Lucas Scaglia decidió invitar a su prima - Antonella - a pasar unas vacaciones con su familia, fue ahí que, por primera vez se presentaron.

Argentine soccer player Lionel Messi and his wife Antonela Roccuzzo pose at their wedding in Rosario, Argentina, June 30, 2017. REUTERS/Marcos Brindicci TPX IMAGES OF THE DAY