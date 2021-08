El drama de Maite Peñoñori en plenas vacaciones

Le avisaron que su vuelvo de regreso al país quedaba reprogramado para los próximos días, por ahora la primera semana de septiembre, convirtiéndose así en una nueva varada en Miami. Por eso, la rubia avisó en su programa y al conductor lo sucedido para advertir que no volverá tal como lo había planeado a ocupa su lugar que, por el momento, está Majo Martino.

“Le queremos mandar un beso a Maite, que se fue de vacaciones, por eso está Majo Martino reemplazándola, pero ella ahora está varada. Otra más que no puede volver. No sabe hasta cuando, le cancelaron el vuelo y va a tardar más tiempo de lo previsto”, contó De Brito al aire.

View this post on Instagram A post shared by Maite Penonori (@maitepenio)

El drama de Maite Peñoñori que terminó en denuncia

Maite Peñoñori reveló el drama que sufre todos los días en su casa por culpa de un vecino. La panelista de “Los ángeles de la mañana”, reveló que su vecino adoptó un perro grande y que sale a un balcón construido de maderas a hacer pis y eso le cae a su casa.

Maite quiso arreglar las cosas pero el vecino no hizo nada al respecto así que lo denunció en el ministerio público fiscal.

“El perro del vecino. Adoptaron un perro grande. Todos los días limpio con lavandina por el olor. Ya anulé. Se me arruinaron dos silloncitos que tenía en el balcón y el tender”, contó la rubia.

Maite registró todo en sus historias de Instagram y al verlas Mariana Brey acotó: “Ah, te pilla de arriba y te cae en la cabeza mientras tomás un mate”. Maite le contestó: “Ya no tomo más mate en el balcón. Entre tabla y tabla, cae todo. No está habilitado. Justo cambió el consorcio. Estoy en una mediación con él, hice la denuncia en el ministerio público fiscal”.

“La solución que encontró el vecino fue sellar las maderitas con silicona. Obvio que al otro día me volvió a caer. Y el vecino de arriba lo escuchó decirle al que ponía la silicona que no corra las macetas. Intentó decirle al consorcio que no fue él. Se supone que ahora tienen que inspeccionar”, indicó.