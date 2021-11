De acuerdo al conductor de Los Ángeles de la Mañana, el mensaje de la actriz que más le molestó a Wanda Nara, además del subido de tono, fue en el que aseguraba que "Vos te vas a separar de tu mujer".

Este mensaje contradice el descargo de la China en el que expresó que pensaba que ya Nara e Icardi habían terminado su relación. Otro detalle que la China le envió al rosarino por chat es que "le dolía verlo con Wanda".

Sin embargo, el mensaje de la China Suárez que rompió con todo y dejó a todos con la boca abierta, según Yanina Latorre, fue una fotografía que envió en una picante pose de yoga, que consistía de estar con las piernas abiertas y mirando para abajo, y escribió: "Me calienta que me terminen adentro".

Embed

La China Suárez: sus fotos desnuda viralizadas por Whatsapp

Las fotos de La China Suárez desnuda se viralizaron en 2016, un año después de conocer a Benjamín Vicuña en el filme El Hilo Rojo que desató su segundo escándalo amoroso con Pampita, quien por aquel entonces era la esposa del chileno.

El primero de los escándalos se dio cuando empezó a salir con Nicolás Cabré, quien estaba casado con María Eugenia Tobal y el actor dejó todo por amor.

En las fotos desnudas de La China Suárez se la ve en una cama tirada, sola, y haciéndose distintas selfies que seguramente fueron robadas de su teléfono celular.

En las fotos de La China Suárez desnuda no hay duda alguna que se trata de la actriz porque se la ve en primer plano. De todos modos, no son actuales y no tienen nada que ver con el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi.