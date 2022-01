Otro escándalo en el Abierto de Australia

Tomic no sólo le avisó a la juez de su débil estado de salud, sino que le apostó una cena a que iba a dar positivo. "Estoy seguro que en dos días daré positivo, te lo digo. Te compraré la cena si no doy positivo, sino tú me invitas la cena. No puedo creer que nadie esté siendo testeado. No hay pruebas oficiales de PCR".