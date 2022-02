Pudo ser el último partido de la exitosa carrera de la Torre de Tandil, que protagonizó la única Copa Davis que ganó Argentina en su historia, además de un Us Open y otros 21 títulos en singles.

Qué dijo Delpo el sábado

"Quería dar uno de los mensajes más difíciles que me tocó transmitir. Todo el mundo sabe y espera que haga una vuelta al tenis. Posiblemente no lo sea así y tal vez sea más una despedida que una vuelta", afirmó el ex número 3 del mundo.

"Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante. La rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas, tratamientos, médicos, distintas maneras de solucionarlo y es el día de hoy que no lo logro", agregó con la voz quebrada.

"Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando en la cancha, así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo y creo que después de estas semanas Dios dirá qué pasa con mi futuro, pero lo que hoy tengo claro es que tengo que elegir vivir como una persona de 33 años tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional, como me siento hoy y por lo que nunca bajé los brazos. Es una decisión difícil y se las quería comunicar", concluyó el campeón del US Open 2009.