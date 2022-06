Insólito momento en el Roland Garros: un jugador echó a su mamá de la cancha

Embed

Finalmente, el n° 40 del ranking ATP -que venía de eliminar a Stéfanos Tsitsipás- cayó por 6-1, 4-6, 7-6 y 6-3 ante Casper Ruud (8) en tres horas con 18 minutos. Tras la derrota, declaró sobre el insólito momento: “Quiero mucho a mi madre, yo no la eché del estadio. Cuando estoy frustrado necesito que me dejen, no puedo estar escuchando a mi madre y a mi entrenador. No buscaba que se fuera, en el partido con Stefanos también se marchó. Ella sabe cómo darme paz”.