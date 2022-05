Tiene 22 años, padece un cáncer agresivo y necesita un trasplante urgente: la emotiva campaña para ayudar a Anita

"Estamos contrarreloj. No pudimos acceder a la cuenta bancaria el fin de semana, pero por lo que pienso, lo que sentí y la repercusión que tuvo, siento que hoy cuando abra la cuenta me voy a encontrar con una alegría. Nosotros igual estamos viajando mañana", aseguró.

¿Qué tiene Anita y por qué no se puede hacer este estudio en el país?

"Anita tiene un Linfoma de Burkit, que en realidad tiene tratamiento en Argentina, al cual ello no respondió por una remisión. Una remisión es una reducción del tumor al 100% que generalmente el 80% de los pacientes responden. Ella no respondió ni en primera ni en segunda línea. Es decir en ninguna de las quimioterapias. Una vez que no responden, el plan es de ensayo clínico porque no hay más drogas habilitadas. En este país hay tres drogas de las cinco que ella tiene que recibir. No hay dos y aparte acá no tienen experiencia en el protocolo", explicó su madre.

¿Qué puede resolver el estudio en Estados Unidos? "En realidad desde el Hospital Italiano lo que me dicen es que si Ana responde a este ensayo clínico, estaría viajando nuevamente a la Argentina para hacer el trasplante de médula acá. La información es muy escueta la que tengo, me la van dando despacio", detalló su madre.

Anita tiene que estar seis meses en el protocolo. En ese sentido, su madre dijo que necesitan "50.000 dólares para estar allá". Y concluyó: "Ese fue el calculo que nos hicieron para poder vivir allá. El protocolo en este Hospital está en gran parte solventado".

¿Dónde poder colaborar con Anita?