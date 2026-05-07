Alarma por hantavirus en la Argentina: cómo se contagia y cómo evitarlo

Las autoridades de Río Negro reforzaron recomendaciones para evitar contacto con roedores, desmalezar terrenos, sellar viviendas, usar protección respiratoria en áreas rurales o abandonadas y consultar inmediatamente ante síntomas sospechosos.

El hantavirus no se transmite principalmente por mordeduras, sino por inhalación. El mecanismo más frecuente ocurre cuando la orina, saliva o excremento del ratón colilargo —el principal portador— se seca en superficies o ambientes cerrados.

Cuando ese material contaminado se convierte en polvo y se dispersa en el aire, puede ser inhalado por humanos, generando la infección. Esto suele suceder en galpones cerrados, viviendas deshabitadas, zonas rurales, depósitos o áreas con maleza donde habitan estos roedores.

El principal reservorio es un pequeño roedor pardo, de tamaño similar a un puño pequeño, con una cola particularmente larga que puede alcanzar unos 15 centímetros. Al detectar su presencia y evitar áreas donde habita resulta fundamental para prevenir infecciones.