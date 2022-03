Así es el restaurante giratorio que aparece en James Bond

image.png

Ubicado en los Alpes Suizos y a tres mil metros de altura, no es un escenario de película convertido en restaurante, sino que ya estaba allí antes, en la cima del pico Schilthorn.

La productora se ofreció a contribuir económicamente a la finalización del edificio y a la construcción de la plataforma giratoria sobre la que se asentaría, si se le garantizaban los derechos exclusivos para rodar la película.

Dicho y hecho, allí se ubicó la clínica de la que Bond consigue escapar esquiando ladera abajo, en una de las más famosas escenas del film.

En 1967 se construyó un teleférico que facilitada el acceso desde la localidad de Mürren. Ernst Feuz, el mismo ingeniero de aquella hazaña, fue quien se empeñó en levantar en la cima el que presume de ser uno de los primeros restaurantes giratorios del mundo.

A su vez existe un ritual, donde el cliente debe pedir como desayuno el “menú James Bond” en el “James Bond Bar”: huevos revueltos, queso suizo y una copa de Prosecco.

A la hora del almuerzo, otra opción relacionada con el agente secreto: la ya mítica hamburguesa 007.

Quienes no tengan apetito y sólo quieran tomar algo, deben pedir la bebida favorita del agente secreto más famoso del mundo: un martini vodka “shaken, not stirred” (agitado, no revuelto) .