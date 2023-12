Así está Sofía, la hija de Guillermo Andino, que egresó de la Universidad

image.png

Sofía seguirá su carrera como modelo, que ya hizo varias campañas con mucho éxito, aunque lo más probable es que se vaya una temporada a vivir al exterior, según revelaron sus padres.

"Es un país que se ha vuelto para muchos inviable. Yo no me quiero ir, yo la quiero pelear acá pero la verdad se me pone la piel de gallina cuando viene mi hija y me dice: 'Papá, ¿Australia cómo es? ¿España cómo es?' Y ahí me pregunto: ¿Qué está pensando? Porque es la primera vez que intuyo que me está preguntando por algo. Nadie te pregunta porque sí. Es un baldazo de agua fría”, contó el periodista.