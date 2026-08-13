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Blísteres de medicamentos: el error que muchos cometen por desconocer qué significan su color y forma

El color y el tipo de blíster pueden indicar cómo debe conservarse un medicamento y si es posible partirlo antes de tomarlo.

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El color y el tipo de blíster pueden indicar cómo debe conservarse un medicamento y si es posible partirlo antes de tomarlo.

El color y el tipo de blíster pueden indicar cómo debe conservarse un medicamento y si es posible partirlo antes de tomarlo.

El blíster de un medicamento no solo funciona como envase, sino que también cumple un papel clave en su conservación. Su material y apariencia pueden indicar qué cuidados requiere el comprimido frente a factores como la luz y la humedad.

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Por eso, además de revisar datos como la fecha de vencimiento, también es importante prestar atención a la forma en que se presenta el producto antes de guardar o manipular los remedios.

Qué significa el color del blíster de medicamentos

El aspecto del envase puede indicar el grado de sensibilidad del contenido frente a la exposición lumínica y, por lo tanto, los cuidados necesarios para conservarlo.

Los blísteres transparentes corresponden a comprimidos que no se ven afectados por la luz solar o ambiental. En estos casos, pueden colocarse en un pastillero común y también partirse si fuera necesario.

Los blísteres amarillentos, en cambio, corresponden a productos que presentan cierta sensibilidad a la luz. Por eso, si se utiliza un pastillero, debe ser opaco para evitar la exposición lumínica.

Por último, los blísteres plateados bloquean por completo el paso de la luz y están destinados a componentes especialmente sensibles. En estos casos, es importante mantener los comprimidos en su envase original y evitar retirarlos para almacenarlos en otro recipiente.

La humedad puede degradar sus componentes y hacer que el comprimido se deshaga o pierda su integridad. Además, este tipo de presentación no debe partirse con el objetivo de tomar una mitad en otro momento.

Blíster de medicamentos: qué significan las siglas XR y LP

También es fundamental prestar atención a las siglas que aparecen en algunas presentaciones. Las denominaciones XR o LP indican que se trata de productos de liberación prolongada.

Están diseñados para liberar su componente activo de manera gradual y permitir que actúe durante un período prolongado, incluso a lo largo de las 24 horas.

Por eso, los comprimidos identificados con XR o LP no deben partirse, ya que hacerlo puede alterar el mecanismo de liberación controlada del principio activo.

La forma de conservar y manipular un producto puede ser tan importante como respetar la dosis indicada. Revisar el vencimiento, identificar el tipo de blíster y reconocer las presentaciones de liberación prolongada permite mantener las condiciones para las que fue diseñado.

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