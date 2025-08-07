Comer frente a una pantalla: qué riesgos tiene para la salud, según la ciencia

En adultos, los efectos son similares. Investigaciones en neurociencia señalan que este tipo de distracción puede interferir con hormonas clave como la leptina y la grelina, encargadas de regular el hambre y la saciedad. Esto vuelve más difícil identificar cuándo parar de comer.
Asimismo, comer distraído provoca digestiones pesadas, hinchazón abdominal y gases, ya que se traga más aire. También incrementa el estrés y puede interferir con el sistema nervioso y el metabolismo. Además, existe una mayor posibilidad de atragantamiento al no prestar atención a la masticación y deglución.
Almorzar o cenar mientras se trabaja frente a la computadora reduce la calidad de la alimentación, aumenta la velocidad al comer y debilita la percepción de saciedad. Además, la falta de pausa y el estrés sostenido pueden favorecer el consumo emocional y el exceso de alimentos calóricos, sobre todo en entornos laborales exigentes.
El escenario ideal para comer, según la ciencia
Especialistas en nutrición y salud mental coinciden en que el acto de comer debe ser un momento consciente, sin distracciones y con atención plena. Esto mejora la relación con la comida, favorece una mejor digestión y permite mantener un peso saludable.
-
Evitar pantallas durante las comidas: la televisión, el celular o la computadora interfieren con las señales del cuerpo y dificultan el control del apetito.
-
Sentarse a la mesa y servir una porción justa: comer directamente del envase o de pie está asociado con mayor ingesta y menor percepción de lo que se comió.
-
Masticar lento y saborear los alimentos: favorece la digestión, mejora la saciedad y permite disfrutar más la comida.
-
Destinar al menos 20 minutos para comer sin interrupciones: comer rápido impide que el cuerpo registre a tiempo la sensación de estar lleno.
-
Prestar atención al estado emocional antes de comer: identificar si hay hambre real o ansiedad ayuda a evitar el consumo automático.