Comer frente a una pantalla: qué riesgos tiene para la salud, según la ciencia

En adultos, los efectos son similares. Investigaciones en neurociencia señalan que este tipo de distracción puede interferir con hormonas clave como la leptina y la grelina, encargadas de regular el hambre y la saciedad. Esto vuelve más difícil identificar cuándo parar de comer.

Asimismo, comer distraído provoca digestiones pesadas, hinchazón abdominal y gases, ya que se traga más aire. También incrementa el estrés y puede interferir con el sistema nervioso y el metabolismo. Además, existe una mayor posibilidad de atragantamiento al no prestar atención a la masticación y deglución.

Almorzar o cenar mientras se trabaja frente a la computadora reduce la calidad de la alimentación, aumenta la velocidad al comer y debilita la percepción de saciedad. Además, la falta de pausa y el estrés sostenido pueden favorecer el consumo emocional y el exceso de alimentos calóricos, sobre todo en entornos laborales exigentes.

El escenario ideal para comer, según la ciencia

Especialistas en nutrición y salud mental coinciden en que el acto de comer debe ser un momento consciente, sin distracciones y con atención plena. Esto mejora la relación con la comida, favorece una mejor digestión y permite mantener un peso saludable.