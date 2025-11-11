En vivo Radio La Red
Día del Churro: por qué se celebra el 11 de noviembre y cómo prepararlos en simples pasos

Crujientes por fuera y tiernos por dentro, los churros tienen su propio día: el 11 de noviembre.

Cada 11 de noviembre se celebra el Día del Churro

Cada 11 de noviembre se celebra el Día del Churro, una fecha que busca rendir homenaje a una de las masas fritas más populares del Río de la Plata, presente tanto en las panaderías como en las playas durante el verano.

La elección del 11/11 no es casual: sus números repetidos evocan la forma alargada y simétrica de este clásico, que puede disfrutarse solo, con azúcar, relleno de dulce de leche o incluso bañado en chocolate.

Preparar churros caseros es más fácil de lo que parece. Solo se necesitan harina 0000, agua, sal y aceite para freír. Con estos pocos ingredientes se logra una masa simple, crujiente por fuera y tierna por dentro, ideal para acompañar con una taza de café o chocolate caliente.

Cómo preparar unos deliciosos churros

churros.jpg

1. En una olla al fuego, colocar el agua y la sal.

2. Cuando rompa hervor, añadir la harina, bajar el fuego y revolver constantemente.

3. Cuando la masa se despegue completamente de los bordes, retirar del fuego y colocarla sobre una superficie plana.

4. Amasar durante unos dos minutos, plegando la masa sobre sí misma para eliminar el aire.

5. Colocar la masa en una churrera (o manga pastelera con pico estrellado) y formar los churros del tamaño deseado.

6. Freír en abundante aceite bien caliente hasta que estén dorados.

7. Retirar y colocar sobre papel absorbente. Luego espolvorear con azúcar.

Tip de seguridad: antes de freírlos, asegurate de que la masa no tenga burbujas de aire para evitar que estallen en el aceite. Si querés, podés enfriarla unos minutos en la heladera antes de usar.

