Día del Churro: por qué se celebra el 11 de noviembre y cómo prepararlos en simples pasos

2. Cuando rompa hervor, añadir la harina, bajar el fuego y revolver constantemente.

3. Cuando la masa se despegue completamente de los bordes, retirar del fuego y colocarla sobre una superficie plana.

4. Amasar durante unos dos minutos, plegando la masa sobre sí misma para eliminar el aire.

5. Colocar la masa en una churrera (o manga pastelera con pico estrellado) y formar los churros del tamaño deseado.

6. Freír en abundante aceite bien caliente hasta que estén dorados.

7. Retirar y colocar sobre papel absorbente. Luego espolvorear con azúcar.

Tip de seguridad: antes de freírlos, asegurate de que la masa no tenga burbujas de aire para evitar que estallen en el aceite. Si querés, podés enfriarla unos minutos en la heladera antes de usar.