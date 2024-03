El drama de Juana Repetto: la asociaron a una estafa

“Mañana me pondré a investigar mejor porque que estén vendiendo pastillas para adelgazar con mi cara me parece un montón, por Dios no compren. ¡No es cierto!", expresó la actriz.

"Viralicemos esto, ayúdenme a que llegue a todo el mundo. No recomiendo ningún producto ni nada que sea alimentación saludable para bajar de peso. Están usando mi cara para vender un producto. Me preocupa un montón que crean que recomiendo eso. Envíen esta historia por favor", insistió la influencer que contó que bajó de peso de forma natural.

Después de su segundo embarazado, la morocha contó: "Me metí en el grupo de lactancia para poder ir volviendo a mi peso pero alimentándome adecuadamente, amamantando. Durante ese proceso fui bajando de peso muy tranqui, sin presión, contenida por el grupo pero sobre todo poniendo el foco en la calidad y cantidad de lo que consumimos", había contado Repetto a través de sus stories.

"Comida real, hidratación, ejercicio (mi pata floja, pero siempre las nutrís recordándome lo importante que es para la salud y el complemento ideal para el descenso) y organización. Una vez que logre cuadrar todo eso, no sólo fue de gran ayuda para la alimentación de toda la familia, si no que también por consecuencia, vinieron los cambios físicos", contó.