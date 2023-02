Fede Desal se fue del país con una oferta laboral que no funcionó y hoy brilla en el mundo empresarial 

"Cuando era chico sabía que quería hacer algo relacionado a los autos, pero no tenía en mente qué ni en dónde. La fotografía fue y es mi hobby. Muchas veces me dejó una buena entrada económica, pero sobre todo me hizo relacionar con gente de la cual pude aprender. Eso me apasiona, pero mi trabajo principal en la actualidad es Automotora del Este, donde compramos y vendemos autos usados", confesó.

Su especialidad son los autos, y el destino lo llevó a varios lugares del mundo a retratar vehículos que jamás hubiera imaginado tener a metros suyos.

Su talento para sacar fotos le regaló una de las experiencias más gratificantes e impactantes: fue al Incontro Ferrari -en 2016-, donde sus ojos tuvieron la suerte de apreciar a más de 60 Ferrari en un fin de semana.

Pese a capturar momentos hermosos y apasionantes, ya se cumplieron 3 años desde que Fede Desal decidió enfocarse ciento por ciento a su agencia, donde espera tener un 2023 muy exitoso.