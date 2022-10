Gran Hermano 2022: Marcelo Corazza hoy, su secreto para ganar un reality y la historia de la cámara oculta

marcelo-corazza-y-juan-jose-campanella-1414928.jpg

En una entrevista reciente, contó que había entrado al programa para poder comprarse una casa, no para hacerme famoso. "Como era profesor de educación física, me había anotado en Expedición Robinson dos veces y no había tenido suerte”.

“En algún momento me arrepentí de haber entrado a la casa. Al año de salir, cuando salía y me reconocían, me quería matar. Tuve dos semanas a los medios acampando en la puerta de mi casa. ¡Salía al balcón y parecía Eva Perón! ¡Mi familia firmaba autógrafos! Fueron procesos... Hoy lo miro a la distancia y me parece que fue una experiencia que me sumó un montón; me transformé, creo, en un buen productor de televisión”, reveló.

Sobre el programa, dijo que no tenían idea de la dimensión que había tenido el programa. “Cuando entré a la casa, en la primera semana, miraba las cámaras, pero en la tercera semana ya me olvidé de que me estaban grabando. ¡Nosotros en la noche de la gala nos bañábamos y nos arreglábamos porque íbamos a salir en la tele!”.

marcelo corazza.jpg

Claves para ganar Gran Hermano

El ganador de GH explicó: “Podés tener una estrategia durante 160 días, pero tenés que tener una personalidad muy fuerte para que no se te caiga. Tenés que haberte preparado durante años para poder lograr eso. Creo que podés tener mini estrategias para sobrevivir o para pasar una gala o una nominación, pero vos vivís las 24 horas ahí, y en algún momento se te cae la careta. Lo mejor es sacar lo mejor de uno y buscar cómo competir. Nosotros éramos todos bebés de pecho al lado de lo que son los chicos ahora”.

Sin embargo, el hecho más polémico de su vida post Gran Hermano estuvo relacionado con una cámara oculta en el programa Intrusos.

La cámara oculta a Marcelo Corazza

Un año después de su triunfo, Corazza fue escrachado en el programa Intrusos, con una cámara oculta en la que se lo veía conversando en un auto con un joven que había conocido por internet y reconociendo las dudas que tenía sobre su orientación sexual.

"Pasé por un mal momento pero desde el laburo, la contención y la familia seguí adelante, y teniendo ya más claro que no quería estar adelante de una cámara para nada y que no era mi meta en la vida", dijo.

Marcelo Corazza 1.JPG

Y continuó: "En ese momento me había parecido muy grave, ahora lo miro a la distancia y digo: 'Bueno, ya pasó, ya está'. No soy rencoroso, aunque no me hago el que sea la Madre Teresa, pero si te quedás mirando para atrás no avanzás".

"Jorge Rial no me llamó, pero lo escuché [cuando expresó su arrepentimiento hace unos años] y si se arrepintió está bueno, y lo bueno sería que no vuelva a pasar", manifestó.

Los participantes de Gran Hermano 2001