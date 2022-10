Gran Hermano 2022 | Roberto Funes Ugarte explotó de furia por una crítica: "Desubicada, malintencionada y misógina"

"Estimada, la que no tiene química con vos sos vos misma", le escribió Funes Ugarte por mensaje privado. Fuiste maleducada y descalificadora", agregó.

"Ya te cruzaré en algún momento para ver si sos tan cocorita para decírmelo en la cara", continuó con su mensaje.

Al recibir el mensaje, la periodista lo publicó y se defendió: "Después de escribir un artículo de opinión totalmente inofensivo sobre Gran Hermano en el que dije que no sentía química entre Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte (una apreciación sobre lo que vi) el periodista en cuestión me amenazó por Instagram y me escribió todo esto".