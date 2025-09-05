Lunares peligrosos: cuáles son y cómo reconocerlos a tiempo con un autoexamen

Asimetría: un lunar normal suele ser simétrico; si un lado es muy diferente al otro, es motivo de atención.

Bordes: los lunares inofensivos suelen tener contornos redondeados y regulares, mientras que los bordes irregulares o con forma de estrella pueden indicar malignidad.

Color: los lunares seguros presentan un tono uniforme; si un mismo lunar combina varios colores, como marrón, negro, rojo o azul, conviene revisarlo.

Diámetro: los lunares normales no suelen superar los 6 mm; los más grandes deben observarse con cuidado.

Evolución: cualquier cambio rápido en tamaño, forma o la aparición de nuevos lunares alrededor de uno existente es una señal de alerta.

Cáncer de piel: cómo protegerse del sol sin perder la vitamina D

TOMAR-SOL-CANCER-DE-PIEL

La exposición prolongada al sol sin protección es uno de los principales factores que aumenta el riesgo de melanoma. La radiación UV daña las células de la piel y puede acelerar la transformación de un lunar benigno en maligno.

Sin embargo, la luz solar también es esencial para la producción de vitamina D, que ayuda al organismo a fortalecer huesos, músculos e incluso el sistema inmunológico. La clave está en tomar sol de manera segura, evitando las horas de mayor intensidad, usando protector solar de amplio espectro, ropa que cubra la piel, sombrero y gafas de sol.

Algunas personas tienen más riesgo de desarrollar cáncer de piel. Esto incluye quienes tienen piel clara o muchas pecas, antecedentes familiares de la enfermedad, quemaduras solares frecuentes en la infancia o adolescencia o un gran número de lunares o lunares atípicos. Incluso el uso de camas de bronceado artificial incrementa la exposición a radiación dañina. Conocer estos factores ayuda a estar más atento y a tomar medidas preventivas.

Además de protegerse del sol, es fundamental revisar la piel cada mes para detectar cualquier cambio en los lunares. Consultar con un dermatólogo al menos una vez al año permite identificar lesiones sospechosas antes de que se desarrollen problemas graves.