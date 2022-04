Murió en la guerra de Malvinas y sus padres conservan su habitación intacta

“Ahora lo tomamos como un templo. Tal es así que yo, algunos días entro, le rezo una oración mirando el retrato de él, le pido alguna cosita que necesito”, cuenta Coco, su papá, a TN.

Mientras habla, sentado en la cama de su hijo, se gira y mira su foto: sostiene un fusil y sonríe a la cámara. Coco se la sacó un día que fueron a visitarlo mientras hacía el servicio militar en el regimiento 7 de La Plata.

image.png

Entrar a la habitación de Dani (como lo llama su mamá) o de Marcelo (como le dice el papá), es dar un paso inmersivo a una adolescencia en la década de 1980.

Hay una cama de una plaza con un acolchado un poco desteñido por el sol, en las paredes, un póster del mundial de Alemania de 1974, otro de una pelota de fútbol entrando a un arco, banderines de Banfield, el equipo de la familia, viejas raquetas de tenis de madera, una cruz.

En un costado, una biblioteca guarda los libros de Dani, un pequeño Mustang rojo de juguete que le regalaron para un cumpleaños, tubos con pelotas de tenis, una foto de un viaje de egresados de 7° grado a Córdoba, otra con sus compañeros de último año. Justo debajo de la ventana hay un pequeño escritorio con una tele amarilla y negra, que le habían regalado poco antes de que Dani saliera para Malvinas.

“Mantener la habitación intacta no es engañarme, siento que él está con nosotros. Entro y salgo de acá del cuarto y no le puedo hacer cambios porque siento que él está. No que él va a volver, pero que está. Lo recuerdo, lo extraño, veo sus cosas lindas, rezo por él”, cuenta Dalal.

image.png

Ella abre el placard, recorre los cajones y saca algunas prendas que eran de su hijo: unos guantes de arquero que usaba para atajar en la cuarta división del club, un gorro celeste y blanco con el que alentó a la Selección en 1978, una remera Adidas.

“Era pilchero, le gustaba la buena ropa, era coqueto”, reconoce con una sonrisa su papá. Casualmente, lleva puesto un cinturón marrón de cuero que era de su hijo.

“Queda poca ropa de Dani”, cuenta su mamá. “Cuando murió, todos sus amigos vinieron y querían llevarse algo. Él era muy amiguero, los chicos siempre venían a casa, se tiraban en la alfombra y pasaban la tarde acá. Dani siempre trataba de unir, unía a los grupos”.