Se filtraron los secretos de una conejita de Playboy: "Hugh Hefner era un..."

La exmodelo y reconocida ex conejita de Playboy, Holly Madison, volvió a hablar sin filtros sobre su paso por la Mansión Playboy y su relación con Hugh Hefner, el histórico fundador de la compañía de contenido porno. En una reciente entrevista en el podcast In Your Dreams, Madison compartió detalles íntimos y perturbadores sobre los años que vivió como una de las novias del magnate.