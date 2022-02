You're beautiful: el perturbador significado del éxito de James Blunt

Pero hay uno en particular, You're beautiful, el cual contiene un significado detrás que no refiere al amor y que no es el que todos creían. "Trata de mí acosando a la novia de otra persona en el metro mientras voy drogado", explicó Blunt durante una entrevista en el programa de la cadena de televisión ITV 'The John Bishop Show'. "Pero la gente la pone en sus bodas, lo cual es bonito", agregó.