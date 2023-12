Zaramay reafirmó: "Pronto vuelvo a Argentina y voy a pelear con Natan Bianco sí o sí"

Tras un entrenamiento de muchos meses, Bianco confirmó hoy que la pelea fue suspendida y que él no se bajó. "Hubo fallas en la organización y nunca firmaron el contrato", expresó el influencer.

"Yo no me bajé, no tuve que ver con la baja. La pelea está suspendida por el momento y los problemas vinieron por el sector de Zaramay", añadió.

Bianco se estaba entrenando y se preparaba con CHINOMAIDANAPROMOTIONS, mientras que el músico hace lo propio con Patricio Tedesco en el Club Santos de San Martín (provincia de Buenos Aires).

Sin embargo, todo cambió hace pocas horas cuando el cantante Zaramay que se encuentra en México confirmó que apenas regrese a la Argentina, peleará con el influencer Natan Bianco. Será a fines de febrero próximo, meses antes de que Bianco viaje a Estados Unidos para un entrenamiento con el equipo de Floyd Mayweather.