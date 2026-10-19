El jugador de Los Leones Nicolás Keenan y primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, anunciaron que serán padres

El recorrido político de Jetten tuvo un hito central cuando celebró junto a Keenan la victoria en las elecciones parlamentarias de octubre de 2025, antes de asumir formalmente como primer ministro neerlandés en febrero de 2026. Durante el Mundial de 2026, el mandatario acompañó desde la tribuna al delantero, quien ingresó a la cancha junto a los sobrinos del dirigente.

Quién es Nicolás Keenan y cómo fue su trayectoria en el hockey profesional

Integrante de una familia de fuerte tradición en los seleccionados nacionales —con antecedentes de su padre Patricio Keenan, sus tíos Santiago Capurro y Gustavo Keenan, y su abuela Noemí Merediz—, el atacante dio sus primeros pasos en el Club Ciudad de Buenos Aires. A los 12 años se trasladó a España, completando seis temporadas de formación en el Club Egara de Terrassa. Pese al interés del seleccionado español por citarlo en juveniles, aguardó el llamado albiceleste y debutó en el Mundial Junior de La Haya 2014.

Su salto a la liga neerlandesa se concretó en 2017 tras fichar por el HC Klein Zwitserland de La Haya, club con el que logró dos ascensos consecutivos hasta la Hoofdklasse. Ese nivel impulsó su debut en el seleccionado mayor en enero de 2019 ante Bélgica. Con la camiseta de Los Leones, conquistó dos medallas de oro panamericanas (Lima 2019 y Santiago 2023) y representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (7° puesto) y París 2024 (8° lugar), además del Mundial 2023.

En paralelo a sus compromisos internacionales y de clubes en Europa, el deportista cursa el último año de la carrera de Comercialización en la Universidad Siglo 21 a través de un convenio con el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).