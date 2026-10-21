La Asociación de Pádel Argentino confirmó la durísima sanción a Florencia Guerra Sodero tras sus comentarios antisemitas

En los considerandos de la medida, la entidad remarcó un aspecto legal clave:

Ámbito de aplicación: Se dejó asentado que la sanción rige exclusivamente en la faz deportiva y que el fallo “no importa pronunciamiento alguno sobre la eventual responsabilidad penal de la jugadora”, dejando la puerta abierta a posibles actuaciones en la justicia ordinaria.

Asimismo, la directiva de la APA notificó oficialmente lo resuelto a la Federación de Pádel de la Provincia de Córdoba, institución a la que pertenece la atleta. El artículo sexto del documento delegó en la entidad provincial la facultad de juzgar la conducta en su jurisdicción, por lo que las autoridades cordobesas deberán definir en los próximos días si extienden la prohibición a los torneos del circuito local.