La Asociación de Pádel Argentino confirmó la durísima sanción a Florencia Guerra Sodero tras sus comentarios antisemitas

Un severo fallo institucional sacudió el ámbito del deporte nacional. La Asociación de Pádel Argentino (APA) formalizó la suspensión de Florencia Guerra Sodero para integrar cualquier selección o delegación nacional hasta el 31 de diciembre de 2029. La medida disciplinaria se adoptó tras la apertura de un expediente originado por una publicación en sus redes sociales con expresiones explícitamente discriminatorias hacia la comunidad judía, derivando en la inmediata desafectación de la atleta cordobesa del plantel argentino que competirá en el Torneo Panamericano Amateur 2026.