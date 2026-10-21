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ESCÁNDALO

La Asociación de Pádel Argentino confirmó la durísima sanción a Florencia Guerra Sodero tras sus comentarios antisemitas

La APA marginó a Florencia Guerra Sodero de las selecciones nacionales por expresiones antisemitas en redes sociales.

(Foto: Instagram / @florguerrasodero).

(Foto: Instagram / @florguerrasodero).

Un severo fallo institucional sacudió el ámbito del deporte nacional. La Asociación de Pádel Argentino (APA) formalizó la suspensión de Florencia Guerra Sodero para integrar cualquier selección o delegación nacional hasta el 31 de diciembre de 2029. La medida disciplinaria se adoptó tras la apertura de un expediente originado por una publicación en sus redes sociales con expresiones explícitamente discriminatorias hacia la comunidad judía, derivando en la inmediata desafectación de la atleta cordobesa del plantel argentino que competirá en el Torneo Panamericano Amateur 2026.

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El conflicto se desencadenó cuando la jugadora festejó en su cuenta de Instagram la citación para representar al país en el certamen continental. Junto con el anuncio, la deportista incluyó una encuesta pública acompañada por una frase directamente discriminatoria: “No hay ningún tipo de distinción, excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. La viralización del contenido provocó un inmediato repudio en plataformas digitales y motivó una denuncia formal de la DAIA, sumada al contundente rechazo emitido por el Comité Olímpico Argentino.

Frente a la repercusión alcanzada, la jugadora difundió un comunicado de disculpas públicas en sus canales oficiales: “Lamento profundamente el daño, el dolor y la indignación generados. Asumo la total responsabilidad por mis actos”, expresó, poniendo a disposición su participación en capacitaciones, tareas comunitarias y acciones de sensibilización en el combate contra la discriminación.

Qué determinó la resolución oficial de la APA y qué pasará con la carrera de la jugadora

La cúpula directiva del organismo ratificó el fallo mediante la Resolución de Comisión Directiva N.º 1/2026, fundamentando que los hechos investigados quedaron fehacientemente acreditados. El tribunal concluyó que la conducta quebrantó los preceptos del Código de Disciplina de la APA y del Código Ético de la Federación Internacional de Pádel (FIP), determinando su inhabilitación para vestir la camiseta albiceleste en competencias internacionales durante los próximos tres años.

En los considerandos de la medida, la entidad remarcó un aspecto legal clave:

  • Ámbito de aplicación: Se dejó asentado que la sanción rige exclusivamente en la faz deportiva y que el fallo “no importa pronunciamiento alguno sobre la eventual responsabilidad penal de la jugadora”, dejando la puerta abierta a posibles actuaciones en la justicia ordinaria.

Asimismo, la directiva de la APA notificó oficialmente lo resuelto a la Federación de Pádel de la Provincia de Córdoba, institución a la que pertenece la atleta. El artículo sexto del documento delegó en la entidad provincial la facultad de juzgar la conducta en su jurisdicción, por lo que las autoridades cordobesas deberán definir en los próximos días si extienden la prohibición a los torneos del circuito local.

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