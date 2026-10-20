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La extraña enfermedad que padece el presidente de Vasco da Gama que le impide estar en el Maracaná ante Boca

Pedrinho fue diagnosticado con una extraña enfermedad tras ser internado de urgencia. No estaría en el Maracaná ante Boca.

Pedrinho

Pedrinho, el presidente de Vasco da Gama.

Una noticia de último momento sacudió la previa del cruce de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana. Pedrinho, ídolo histórico y actual presidente de Vasco da Gama, no estaría presente esta noche en el Estadio Maracaná para presenciar el partido decisivo ante Boca Juniors debido a una complicación médica que obligó a su internación de urgencia en Río de Janeiro.

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Este martes por la mañana, el mandatario de la institución carioca se presentó en un centro de salud ubicado en el barrio de Barra de Tijuca con una notable inflamación en el rostro. Tras realizarle los estudios pertinentes, el cuerpo médico le diagnosticó celulitis facial, una infección bacteriana que ataca la piel y los tejidos profundos del rostro, pudiendo provocar dolor, fiebre y enrojecimiento. Aunque el cuadro no reviste gravedad y ya se encuentra bajo tratamiento antibiótico para desinflamar la zona, los profesionales le indicaron reposo estricto, por lo que le recomendaron no concurrir al evento deportivo.

La rapidez con la que se concretó la atención hospitalaria resultó fundamental para impedir la propagación de la bacteria hacia otras zonas del cuerpo. Pese a que con la medicación adecuada y el descanso correspondiente estará en óptimas condiciones en el corto plazo, los tiempos médicos le impedirían estar en la tribuna para acompañar a su equipo en la búsqueda de acceder a la primera final de Copa Sudamericana en la historia del club.

Qué importancia tiene Pedrinho en la historia y en el presente institucional de Vasco da Gama

El dirigente nacido en Río de Janeiro se erige como una de las figuras más importantes en la historia futbolística del Gigante da Colina. Durante su etapa como futbolista, fue pieza clave del plantel que conquistó la Copa Libertadores 1998, bicampeón del Brasileirao, ganador de la Copa Mercosur del año 2000 y tricampeón de la Copa de Río de Janeiro en las ediciones 1998, 1999 y 2001.

En enero de 2024 asumió formalmente la presidencia del club, compartiendo la conducción técnica y administrativa junto con Felipe y Edmundo, dos excompañeros de su etapa dorada en la cancha. Bajo su gestión, la institución logró despejar los fantasmas de la lucha por la permanencia que la acechaban en torneos recientes y quedó a un paso de meterse en una definición internacional: tras haberse impuesto por 1-0 en el choque de ida disputado en La Bombonera, un empate o una victoria ante Boca le garantizará el boleto al partido decisivo.

A su vez, la figura del presidente fue determinante para lograr que la Justicia de Río de Janeiro autorizara a Vasco da Gama a ejercer la localía en el Maracaná. Luego de las trabas e impugnaciones presentadas por el Consorcio Fla-Flu —ente encargado de la administración del estadio—, la firmeza dirigencial de Pedrinho permitió destrabar la disputa legal para que el conjunto carioca pueda definir la semifinal continental ante más de 70 mil espectadores.

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