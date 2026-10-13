Conmoción en el fútbol: murió Matías Exequiel Soto a los 19 años

Muerte de Matías Soto en Chaco: cómo comenzó la investigación

La intervención policial se inició alrededor de las 17.50 del sábado, cuando un hombre se presentó en la Comisaría de Presidencia de la Plaza para informar que había una persona herida por un arma de fuego en las inmediaciones de un establecimiento rural.

A partir de ese aviso, los efectivos se trasladaron hasta el sector señalado, cerca de la estancia El Sol, donde encontraron una escena que dio inicio a una investigación judicial.

Al llegar, los policías localizaron a Matías Exequiel Soto tendido en el suelo y sin signos vitales. A pocos metros se encontraba otro joven de 19 años, identificado por sus iniciales como L.G.G., quien había acompañado al futbolista durante la jornada de caza.

La presencia del muchacho en el lugar y su vínculo con los momentos previos al fallecimiento hicieron que su declaración adquiriera relevancia para esclarecer el episodio.

Los primeros procedimientos estuvieron orientados a establecer qué había sucedido antes de que Soto recibiera el disparo, quiénes se encontraban con él y cuáles fueron las circunstancias que rodearon la muerte.

Por el momento, la información disponible no permite establecer de manera definitiva cómo se produjo el hecho. Por eso, los investigadores deben contrastar las declaraciones con los resultados de las pericias y los demás elementos que puedan incorporarse al expediente.

Qué declaró el amigo del futbolista que murió de un disparo

Uno de los puntos centrales de la investigación es el relato que brindó el joven que acompañaba a Soto durante la salida de caza.

De acuerdo con la información policial, el muchacho sostuvo que ambos se encontraban cazando cuando el futbolista habría recibido un disparo accidental en el tórax.

En su explicación inicial, el acompañante indicó que el impacto no habría provocado una caída inmediata. Según su versión, Soto alcanzó a correr varios metros después de recibir la herida y finalmente se desplomó.

Ese testimonio forma parte de las primeras actuaciones, pero todavía debe ser evaluado en el marco de la investigación judicial.

La hipótesis de un accidente es una de las posibilidades que se desprenden del relato inicial. No obstante, las autoridades deben determinar si los elementos materiales encontrados en el lugar son compatibles con esa explicación.

En este tipo de procedimientos, las declaraciones de los involucrados constituyen una fuente de información, aunque no reemplazan las conclusiones de las pericias técnicas.

Entre las cuestiones que deberán esclarecerse se encuentran:

Cómo se produjo el disparo que provocó la muerte del futbolista.

Qué circunstancias rodearon el manejo del arma durante la salida de caza.

Si los indicios encontrados en la escena coinciden con la versión aportada por el acompañante.

Qué elementos permiten reconstruir los momentos anteriores y posteriores al impacto.

La investigación deberá determinar qué ocurrió realmente en el establecimiento rural y si existió alguna conducta penalmente relevante vinculada con el fallecimiento.

Por qué demoraron al joven de 19 años que acompañaba a Matías Soto

El acompañante de Soto quedó demorado mientras la Justicia procura establecer su posible participación en el episodio.

La medida se adoptó en el marco de las primeras diligencias y busca avanzar en el esclarecimiento de una muerte cuyas circunstancias todavía no fueron determinadas.

La demora no implica, por sí sola, que el joven sea culpable ni que se haya comprobado que disparó contra el futbolista. Su situación deberá evaluarse de acuerdo con los elementos reunidos en la causa y las decisiones que adopten las autoridades judiciales.

Hasta el momento, no se informó públicamente que las pericias hayan confirmado la existencia de un disparo accidental ni se difundieron conclusiones definitivas que permitan atribuir responsabilidades.

La principal tarea de los investigadores consiste en establecer si el fallecimiento se produjo tal como lo describió el acompañante o si existen elementos que indiquen una secuencia diferente.

Para ello, resultan fundamentales tanto el análisis de la escena como la información que puedan aportar los especialistas del área científica.

El expediente permanece abierto y las circunstancias del caso deberán determinarse a partir de pruebas concretas, sin anticipar conclusiones sobre la responsabilidad de las personas involucradas.

Fiscalía N.º 3 de Resistencia: las pericias para esclarecer la muerte del futbolista

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 3 de Resistencia, que dispuso preservar el lugar del hecho hasta la llegada del personal del Gabinete Científico.

La intervención de los especialistas busca reunir evidencia que permita reconstruir la mecánica del disparo y establecer qué sucedió durante la jornada de caza.

La preservación de la escena es una medida clave para evitar que se alteren elementos que puedan resultar importantes para el expediente. En un caso de estas características, los indicios físicos pueden ayudar a contrastar las distintas versiones y orientar las próximas decisiones judiciales.

El trabajo pericial también resulta relevante para determinar si la posición de los elementos encontrados y las demás evidencias disponibles son compatibles con el relato aportado por el acompañante.

A partir de esos resultados, la Fiscalía podrá evaluar qué otras medidas son necesarias para avanzar en el caso.

Por ahora, la Justicia no confirmó públicamente que se haya tratado de un accidente ni estableció de manera definitiva las circunstancias en las que murió Soto.

La calificación inicial de la causa como supuesto homicidio tampoco representa una conclusión definitiva sobre lo ocurrido. Se trata del encuadre preventivo bajo el cual se desarrolla la investigación mientras se procura establecer los hechos.

El avance del expediente dependerá de la evidencia que se reúna y de las conclusiones que puedan obtenerse de las diligencias ordenadas.

Quién era Matías Exequiel Soto, el futbolista del Club Comercio Plaza

Además de las actuaciones judiciales, la noticia tuvo una fuerte repercusión en el ámbito deportivo de Presidencia de la Plaza.

Matías Exequiel Soto era jugador del Club Comercio Plaza, una institución vinculada a la actividad futbolística de la localidad chaqueña. Su muerte generó expresiones de dolor entre quienes compartían con él el deporte y la vida cotidiana.

La institución utilizó sus redes sociales para despedir al joven y transmitir un mensaje de acompañamiento ante la pérdida.

“Hoy nos toca despedir a una persona y un deportista muy querido”, expresó el club en una publicación dedicada a su jugador.

En el mismo mensaje, la entidad destacó la manera en que Soto había representado sus colores, con pasión, compromiso y compañerismo.

Las palabras reflejaron el impacto que provocó su fallecimiento entre las personas que formaban parte de su entorno deportivo. Para sus compañeros y allegados, la noticia significó una pérdida que excedió el ámbito de la competencia y alcanzó a la comunidad que lo conocía.

La despedida pública también puso el foco en su condición de deportista y en el vínculo que había construido con la institución.

Mientras la investigación continúa, el recuerdo de Soto permanece ligado a su paso por el club y a las muestras de afecto expresadas después de conocerse la noticia.

Dolor en Presidencia de la Plaza por la muerte de un joven futbolista

El fallecimiento del jugador generó conmoción en Presidencia de la Plaza, donde el caso comenzó a conocerse después de la intervención policial en la zona rural.

La muerte de una persona joven, en circunstancias que todavía deben esclarecerse, despertó preocupación y tristeza entre los vecinos y quienes seguían su actividad deportiva.

El mensaje difundido por el Club Comercio Plaza se sumó a las expresiones de pesar que surgieron tras conocerse el desenlace de la salida de caza.

Sin embargo, más allá de las repercusiones que generó el episodio, las autoridades deben avanzar con la investigación para establecer qué ocurrió y evitar que las primeras versiones sean tomadas como hechos confirmados.

La hipótesis del accidente fue aportada por el acompañante, pero la Justicia todavía tiene que determinar si esa explicación coincide con las evidencias disponibles.

La reconstrucción de los momentos previos al disparo, las circunstancias en las que se produjo la herida y las actuaciones posteriores serán aspectos centrales para comprender la secuencia.

Cómo sigue la causa por la muerte de Matías Soto en Chaco

La investigación judicial continuará con el análisis de los elementos reunidos en el lugar y las medidas que disponga la Fiscalía N.º 3 de Resistencia.

El objetivo es establecer si el disparo que provocó la muerte de Soto fue accidental o si existieron otras circunstancias que deban ser consideradas desde el punto de vista penal.

Mientras tanto, el joven de 19 años que estaba con el futbolista permanece vinculado a las actuaciones en calidad de demorado, sin que se haya informado una determinación definitiva sobre su eventual responsabilidad.

La causa deberá avanzar sobre la base de pruebas y conclusiones periciales que permitan esclarecer lo sucedido.

Por ahora, los datos confirmados son que Soto fue encontrado sin vida en una zona rural cercana a la estancia El Sol, que había salido a cazar con un acompañante y que la Fiscalía intervino para investigar las circunstancias del disparo.

La versión del accidente forma parte de las primeras declaraciones, pero todavía no existe una conclusión definitiva sobre cómo murió el futbolista.

La muerte de Matías Exequiel Soto deja dolor en el Club Comercio Plaza y en la comunidad de Presidencia de la Plaza. Al mismo tiempo, la investigación busca responder la pregunta central del caso: qué sucedió durante aquella salida de caza y cómo se produjo el disparo fatal.