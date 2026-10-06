Conmoción: encontraron el cuerpo de Marcelo Wodniak

La autopsia aportó uno de los elementos centrales para reconstruir el crimen: Wodniak murió como consecuencia de graves lesiones provocadas durante una golpiza, mientras se encontraba inmovilizado.

Cómo encontraron muerto a Marcelo Wodniak en San Rafael

La secuencia comenzó cuando un conocido de Wodniak decidió acercarse hasta su vivienda luego de varios intentos fallidos de establecer contacto con él.

Según la información incorporada a la investigación, habían pasado aproximadamente dos días sin tener noticias de la víctima. Esa situación despertó preocupación y motivó la visita al domicilio ubicado sobre la calle El Monte, en Cuadro Nacional.

Al llegar, el allegado observó que la puerta se encontraba entreabierta. Ante esa circunstancia ingresó al lugar y realizó el terrible descubrimiento.

Wodniak estaba sin vida y atado de pies y manos, una escena que rápidamente fue preservada para permitir el trabajo de los investigadores y de los peritos.

El hallazgo permitió establecer desde el comienzo que no se trataba de una muerte natural. La presencia de las ataduras y las lesiones que presentaba el cuerpo llevaron a los investigadores a orientar la causa hacia un homicidio cometido con extrema violencia.

Personal policial acudió al domicilio y realizó las primeras tareas para preservar posibles evidencias. Al mismo tiempo, se inició el relevamiento del inmueble y de los alrededores para intentar determinar quiénes habían estado con la víctima durante sus últimas horas.

La autopsia reveló cómo murió la víctima

Uno de los avances más importantes de la investigación surgió a partir del trabajo realizado por el Cuerpo Médico Forense.

El informe preliminar estableció que el fallecimiento de Wodniak se produjo como consecuencia de un traumatismo torácico acompañado por neumotórax y una hemorragia subaracnoidea.

Las lesiones fueron vinculadas a una agresión física mediante golpes. Los investigadores intentan ahora reconstruir la secuencia exacta del ataque y establecer durante cuánto tiempo permaneció la víctima inmovilizada.

El dato de que el hombre estuviera atado de pies y manos constituye uno de los elementos que analiza la fiscalía para determinar las características del homicidio.

La investigación apunta a establecer, entre otras cuestiones, qué motivó el ataque, cuántas personas participaron y si existió algún vínculo previo entre la víctima y sus agresores.

También será fundamental determinar si el crimen tuvo como objetivo un robo, una disputa personal o si estuvo relacionado con otro tipo de conflicto.

La causa fue caratulada como homicidio criminis causa

Los fiscales Mauricio Romano y Pablo Peñasco quedaron a cargo de la investigación y encuadraron inicialmente el expediente como homicidio criminis causa agravado por ensañamiento.

Esta calificación constituye uno de los puntos centrales de la pesquisa, ya que contempla la posibilidad de que el homicidio haya estado relacionado con otro delito o con una finalidad específica vinculada al ataque.

El agravante por ensañamiento también es analizado a partir de las características de la agresión y de las condiciones en las que fue encontrada la víctima.

Sin embargo, la investigación todavía se encuentra en desarrollo y los investigadores buscan reunir pruebas suficientes para confirmar cuál fue el móvil y cómo se produjo el crimen.

Por ese motivo, en las últimas horas se realizaron nuevas medidas judiciales destinadas a encontrar elementos que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

Tres allanamientos en busca de pruebas

Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia, efectivos de la Policía de Mendoza realizaron tres allanamientos en el callejón Salafia.

Durante esos procedimientos fueron secuestrados distintos elementos tecnológicos, que serán sometidos a peritajes.

Este tipo de evidencia puede resultar determinante para la investigación, especialmente si permite reconstruir comunicaciones, contactos o movimientos relacionados con las horas previas y posteriores al crimen.

Los investigadores también analizan otros elementos obtenidos durante los procedimientos y esperan que los peritajes permitan establecer posibles conexiones entre la víctima y las personas que están bajo análisis.

Hasta el momento, no se habían informado detenciones vinculadas directamente con el homicidio.

La ausencia de arrestos no implica que la investigación se encuentre detenida. Por el contrario, la fiscalía continúa avanzando sobre diferentes líneas para determinar quiénes participaron del ataque y cuál fue el motivo.

Qué hipótesis manejan los investigadores

Uno de los principales interrogantes que busca responder la Justicia es por qué Marcelo Wodniak fue atacado de esa manera.

La investigación contempla distintas posibilidades y, entre ellas, se analizan eventuales conflictos relacionados con estupefacientes, además de cuestiones de carácter estrictamente personal.

Por el momento, ninguna de esas hipótesis fue confirmada de manera definitiva.

La escena encontrada dentro de la vivienda constituye una pieza clave para intentar determinar qué sucedió. Las ataduras, las lesiones y la forma en que fue encontrado el cuerpo podrían aportar información sobre la dinámica del ataque.

Los investigadores también deberán establecer si la víctima conocía a quienes ingresaron a la propiedad o si fue sorprendida por personas con las que no tenía una relación previa.

Para ello serán importantes los testimonios de familiares, amigos, conocidos y vecinos, además del análisis de los elementos secuestrados durante los allanamientos.

El tiempo transcurrido hasta el hallazgo, otro punto bajo análisis

El hecho de que el cuerpo haya sido encontrado después de aproximadamente dos días sin contacto con la víctima también forma parte de la investigación.

Los investigadores intentan establecer cuál fue la última vez que Wodniak fue visto con vida y quiénes tuvieron contacto con él durante ese período.

La reconstrucción de las últimas horas puede ser determinante para establecer una línea temporal del crimen.

En este tipo de investigaciones, los registros de comunicaciones, dispositivos electrónicos y eventuales cámaras de seguridad de la zona pueden contribuir a establecer movimientos y contactos.

Por eso, los elementos tecnológicos secuestrados durante los allanamientos serán sometidos a peritajes que podrían aportar información relevante para el expediente.

La fiscalía aguarda esos resultados mientras continúa tomando declaraciones y reuniendo pruebas.

Un crimen que conmocionó a Cuadro Nacional

El homicidio generó preocupación en Cuadro Nacional, localidad ubicada en el departamento de San Rafael, Mendoza.

El hallazgo de un hombre muerto dentro de su propia casa y las características de la escena provocaron inquietud entre los habitantes de la zona.

Mientras avanza la investigación, los vecinos permanecen atentos a las novedades del expediente y a las medidas que adopte la Justicia para esclarecer el crimen.

Por ahora, uno de los principales objetivos de los investigadores es determinar quién estuvo detrás del ataque y qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que Wodniak fuera encontrado sin vida.

La causa continúa abierta y los próximos peritajes podrían ser determinantes para definir nuevas líneas de investigación.

Otro caso que conmueve a Neuquén: asesinaron a una nena de tres años

En un hecho completamente diferente, ocurrido en Villa La Angostura, Neuquén, el Ministerio Público Fiscal también avanza en una investigación por la muerte de una niña de apenas tres años.

En ese expediente fue imputado Carlos Arias, de 36 años, acusado por el homicidio de su hija.

El crimen ocurrió dentro de una vivienda ubicada sobre la avenida Siete Lagos y, de acuerdo con la investigación, la niña fue atacada con un arma blanca.

El caso generó una fuerte conmoción debido a la corta edad de la víctima y a las circunstancias en las que se produjo el ataque.

La investigación está encabezada por el fiscal Adrián De Lillo, quien trabaja sobre una hipótesis particularmente grave respecto del móvil del crimen.

La fiscalía investiga un femicidio vinculado

La principal hipótesis sostiene que el asesinato de la niña podría constituir un femicidio vinculado, una figura que contempla aquellos casos en los que una persona es asesinada con el objetivo de provocar un daño sobre otra mujer vinculada al agresor.

En este caso, la fiscalía considera que el acusado habría buscado generar un daño psicológico extremo en su pareja, quien se encontraba presente durante el ataque.

La mujer, según la información de la investigación, logró escapar y no sufrió heridas de gravedad.

Este elemento es analizado por los investigadores para reconstruir la dinámica del episodio y establecer cuál habría sido la intención del acusado al atacar a la niña.

La causa se encuentra en una etapa clave y la fiscalía trabaja para reunir todas las pruebas necesarias antes de avanzar en las distintas instancias del proceso judicial.

Dos investigaciones distintas que avanzan en paralelo

Aunque ambos episodios aparecen mencionados en la información policial reciente, se trata de dos investigaciones completamente diferentes y ocurridas en provincias distintas.

Por un lado, en San Rafael, Mendoza, la Justicia investiga el homicidio de Marcelo Wodniak, un hombre de 60 años que fue encontrado atado dentro de su vivienda.

Por otro, en Villa La Angostura, Neuquén, se investiga el asesinato de una niña de tres años por el que fue imputado su padre.

En el caso mendocino, los investigadores concentran sus esfuerzos en determinar el móvil del ataque, identificar a los responsables y establecer qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

En el expediente neuquino, en tanto, la fiscalía analiza la hipótesis de un femicidio vinculado, con el foco puesto en la relación entre el acusado, la niña y la mujer que habría presenciado el ataque.

Ambas causas continúan bajo investigación judicial y podrían presentar novedades a partir de los próximos peritajes y medidas de prueba.