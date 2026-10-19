Dolor total por la absurda muerte de Franco Colman, su hermano Agustín y de Luis Suárez en plena ruta

Accidente en la Ruta Provincial 65: quiénes eran los tres jóvenes que murieron en Santa Fe

Las víctimas fatales fueron identificadas como Franco Colman, de 26 años, y su hermano Agustín Colman, de 29, ambos oriundos de Estación Díaz. El tercer fallecido fue Luis Suárez, vecino de Barrancas.

Los tres viajaban junto a otros dos jóvenes en el Renault 9 cuando se produjo el desperfecto que los obligó a detenerse sobre la ruta. La pinchadura de un neumático los llevó a bajar del automóvil para intentar resolver el inconveniente, una situación que terminó convirtiéndose en una tragedia.

De acuerdo con los primeros datos difundidos sobre el episodio, las cinco personas se encontraban fuera del vehículo cuando fueron alcanzadas por la camioneta. La violencia de la colisión fue tal que tres de ellas perdieron la vida en el lugar, sin que pudieran evitar las consecuencias del impacto.

La muerte de los dos hermanos Colman provocó especial dolor en Estación Díaz, localidad de la que eran oriundos. En tanto, el fallecimiento de Suárez también repercutió en Barrancas, donde residía.

Por el momento, la información difundida sobre el caso se concentra en las identidades de las víctimas, las circunstancias generales del accidente y las actuaciones judiciales iniciadas después del choque.

Cómo fue el choque entre el Renault 9 y la Ford Ranger

Según la reconstrucción preliminar, una Ford Ranger que circulaba por la Ruta Provincial 65 impactó contra el Renault 9 detenido a un costado del camino. El vehículo era conducido por un hombre que viajaba solo.

La camioneta no solo chocó contra el automóvil, sino que también embistió a las cinco personas que habían descendido para cambiar el neumático. Esa secuencia es uno de los puntos centrales que los investigadores buscan esclarecer mediante las pericias realizadas en el lugar.

El accidente ocurrió durante la noche del sábado, en un sector de la ruta ubicado entre las localidades de Monje y Díaz. Las circunstancias en las que se produjo la colisión todavía son materia de investigación.

Entre los aspectos que deberán analizarse figuran:

La velocidad a la que circulaba la Ford Ranger antes del impacto.

La posición en la que se encontraban el Renault 9 y los jóvenes al momento del choque.

Las condiciones de visibilidad en el tramo donde ocurrió el accidente.

La mecánica de la colisión y la trayectoria de los vehículos.

Los testimonios y demás elementos que puedan contribuir a reconstruir lo sucedido.

La determinación de estos factores será clave para establecer cómo se produjo el episodio y si existieron conductas que puedan generar responsabilidad penal.

Dos jóvenes heridos y el conductor de la camioneta también recibió asistencia

Además de las tres víctimas fatales, el accidente dejó a otros dos jóvenes con lesiones de distinta consideración. Ambos fueron trasladados al SAMCo de San Genaro, donde recibieron atención médica después del choque.

Entre los primeros datos difundidos sobre el estado de los sobrevivientes, se indicó que uno de ellos sufrió una fractura en una pierna. La información inicial no precisó mayores detalles sobre la evolución de ambos heridos.

El conductor de la Ford Ranger también necesitó asistencia sanitaria como consecuencia de las lesiones que sufrió durante el impacto. Según informó Aire de Santa Fe, el hombre recibió atención médica tras el accidente.

La intervención de los servicios de emergencia fue fundamental para asistir a los sobrevivientes y atender las consecuencias inmediatas de la colisión.

La investigación deberá determinar, además, la secuencia exacta del choque y las circunstancias que llevaron a que la camioneta alcanzara al automóvil detenido y a las personas que se encontraban a su alrededor.

Imputaron al conductor de la Ford Ranger por el accidente fatal en Santa Fe

Tras el siniestro, se desplegó un operativo en el que participaron distintas fuerzas de seguridad. Entre ellas estuvieron efectivos de la Comisaría 11.ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones.

También intervino un médico criminalístico, cuya tarea consistió en examinar la escena y contribuir con la recolección de elementos útiles para la causa.

A partir de las primeras actuaciones, el conductor de la camioneta fue imputado por homicidio triplemente agravado, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente. La imputación constituye una instancia del proceso penal y no equivale, por sí sola, a una condena.

La investigación continúa para determinar las circunstancias concretas del accidente y establecer qué responsabilidad le corresponde al conductor.

Uno de los interrogantes principales está relacionado con la velocidad de circulación de la Ford Ranger. Los investigadores buscan establecer si el vehículo se desplazaba por encima del límite permitido o si existieron otros factores que contribuyeron al desenlace fatal.

Qué investiga la Justicia tras la muerte de los tres jóvenes

La causa judicial tiene como objetivo reconstruir con precisión los momentos previos al impacto y establecer cómo se produjo la embestida sobre la Ruta Provincial 65.

Para avanzar, los investigadores deben reunir los resultados de las pericias, analizar las posiciones de los vehículos y evaluar las declaraciones que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, no se informó una conclusión definitiva sobre la velocidad de la camioneta ni sobre la mecánica exacta del accidente. Por eso, los detalles difundidos inicialmente deben considerarse parte de una reconstrucción preliminar, sujeta a los resultados de la investigación.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la tragedia mantiene en vilo a las comunidades de Estación Díaz y Barrancas, de donde eran oriundos los tres jóvenes fallecidos.

El episodio volvió a poner en primer plano los riesgos que pueden presentarse cuando un vehículo queda detenido sobre una ruta y sus ocupantes deben descender para resolver un desperfecto. En este caso, una situación cotidiana, como cambiar un neumático pinchado, terminó con tres vidas perdidas y dos personas heridas.

La Justicia deberá determinar ahora las circunstancias precisas del choque y las responsabilidades derivadas de un accidente que conmocionó a toda la región santafesina.