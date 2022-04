Recordemos que el accidente se produjo el 22 de marzo pasado cuando Jorge Roberto Díaz de 62 perdió el control de su vehículo y atropelló a los tres jóvenes que se encontraban sentado en una rotonda.

La única sobreviviente murió a las 3 de la madrugada, luego de estar internada varios días en terapia intensiva. Amigos y familiares la despidieron en las redes sociales.

6256a53b7d8f4_570_349!.jpg Murió Andrea, la única sobrevivió a la tragedia de El Challao

"Dios te tenga en la gloria mi guerrera, mi reina, mi luz, mi amor, mi vida entera. Con vos se van todos mis besos, caricias y sonrisas, vuela alto mi ángel precioso, siempre te voy a llevar en mi cuerpo, mi mente y mi alma. Hoy es el peor día de mi vida, un día que nunca voy a olvidar, el cual me va a pesar toda la vida, no entiendo como la vida me arrebato lo más presiado para mi", escribió en las redes sociales la pareja de Andrea Morales al recibir la triste noticia.

El fiscal Fernando Giunta, de la Unidad Fiscal de Tránsito imputó a Diaz con la calificación de de homicidio culposo por la conducción imprudente, agravado por ser más de una víctima, en concurso ideal con lesiones graves culposas.