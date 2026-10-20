Murió la exmodelo Marcela Ortiz en un automovilístico: el profundo dolor de su hija Shelsian

Marcela Ortiz murió a los 61 años tras un accidente automovilístico en Tigre

La muerte de Marcela Ortiz se produjo luego de un siniestro vial ocurrido en Benavídez, en el partido de Tigre. Según los primeros relatos difundidos en televisión, la exmodelo circulaba al volante cuando perdió el control del vehículo y terminó en una zanja.

La gravedad del episodio obligó a solicitar asistencia de emergencia. Los bomberos llegaron al lugar y debieron intervenir para poder extraerla del habitáculo del automóvil, mientras se aguardaba la atención médica.

Una vez que se pudo acceder a Ortiz, el personal de salud intentó reanimarla mediante distintas maniobras. Entre los procedimientos mencionados se encontraban la reanimación cardiopulmonar (RCP), el uso de un desfibrilador y la administración de adrenalina.

Pese a los intentos realizados, la mujer no respondió a las maniobras y los profesionales confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Uno de los aspectos que se conocieron después del siniestro fue la posibilidad de que Ortiz hubiera sufrido una descompensación antes del choque. De acuerdo con lo relatado en televisión a partir del testimonio de su hija, habría sufrido un paro cardíaco que le hizo perder el control del automóvil.

Esta versión fue difundida en el marco de las primeras informaciones sobre el caso. La causa exacta de la muerte y la secuencia completa de los acontecimientos deben distinguirse de las hipótesis iniciales que trascendieron públicamente.

El desgarrador mensaje de Shelsian, la hija de Marcela Ortiz

La noticia tuvo una de sus repercusiones más emotivas cuando Shelsian, la hija de Marcela Ortiz, confirmó la muerte de su madre en Instagram. La joven, de 26 años, publicó una historia con una fotografía de ambas durante un viaje a Disney y acompañó la imagen con un mensaje que reflejó la dimensión de su dolor.

“Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y está claramente esta”, escribió al comienzo de la publicación.

Luego se refirió directamente a su madre con palabras que conmovieron a quienes conocieron la noticia: “Mami, te me fuiste. Día de la Madre”.

En ese mismo mensaje, Shelsian dejó en claro que no necesitaba exponer públicamente todo lo que había compartido con Ortiz a lo largo de su vida. Su intención, según expresó, era transmitirle su amor y desearle paz.

“Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”, agregó.

La joven también hizo referencia a la dificultad de comprender una pérdida inesperada y apeló a su fe para atravesar el momento.

“Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”, escribió para despedirse.

La publicación terminó con una frase vinculada a la fotografía elegida para recordarla: “Este día de la foto que sea eterno en nuestra memoria y corazón”.

La imagen del viaje adquirió así un significado especial para Shelsian, que eligió compartir un recuerdo feliz en medio de una circunstancia profundamente dolorosa. El mensaje permitió conocer una dimensión íntima de la relación entre madre e hija, más allá de la exposición mediática que había acompañado a Ortiz durante buena parte de su vida.

Fernanda Iglesias confirmó la muerte de Marcela Ortiz

La periodista Fernanda Iglesias fue una de las primeras figuras del espectáculo en comunicar públicamente el fallecimiento de la exmodelo. A través de su cuenta en la red social X, informó que Ortiz había protagonizado un accidente durante el sábado en Benavídez.

“Murió Marcela Ortiz, ex pareja de Raúl Taibo. Tuvo un accidente el sábado, en Benavídez”, publicó la panelista del programa Puro show, emitido por El Trece.

Iglesias también compartió parte de la conversación que había mantenido con Shelsian, quien le transmitió el estado emocional en el que se encontraba tras la muerte de su madre.

“Estoy destruida, con mucho dolor”, le habría dicho la joven a la periodista.

El testimonio permitió dimensionar el impacto inmediato de la tragedia en el entorno familiar. La muerte se conoció públicamente mientras los allegados atravesaban las primeras horas posteriores al accidente, en un contexto de conmoción y duelo.

La difusión de la noticia también provocó que distintos periodistas recordaran la trayectoria de Ortiz y repasaran algunos de los episodios que la habían convertido en una figura reconocida de la televisión y las revistas de espectáculos.

Qué dijeron Luis Ventura y Marina Calabró sobre el accidente

El caso también fue abordado por Luis Ventura en su programa de América TV. Durante la emisión, el periodista dio detalles del siniestro y recordó el lugar que Ortiz había ocupado en el ambiente artístico argentino.

Ventura describió el episodio como un accidente con características que consideró particulares y señaló que había ocurrido durante el último fin de semana.

En la misma cobertura, Marina Calabró aportó información sobre las circunstancias del choque y la intervención de los equipos de emergencia.

“Fue por la zona de Tigre, ella iba manejando, cayó en una zanja. Tuvieron que sacarla los bomberos”, relató la periodista.

Calabró también describió los intentos de reanimación que se realizaron en el lugar. Según su explicación, el personal médico utilizó distintos recursos para intentar salvarle la vida, pero Ortiz no respondió a las maniobras.

La cobertura televisiva incluyó, además, el relato sobre la llegada de Shelsian al lugar del accidente. De acuerdo con lo contado por Ventura, la joven se presentó minutos después de lo ocurrido y se encontró con una situación dramática.

Las primeras versiones apuntaron a una posible descompensación cardíaca previa al choque, aunque esa explicación debe considerarse dentro de la información preliminar difundida por los periodistas y no como una conclusión médica definitiva.

Por qué la familia de Marcela Ortiz había mantenido la noticia en reserva

Otro de los aspectos mencionados por Luis Ventura fue la decisión inicial de la familia de mantener el fallecimiento en privado.

Según explicó el periodista, los allegados de Ortiz habían intentado evitar que la noticia trascendiera inmediatamente. Sin embargo, posteriormente le solicitaron que comunicara lo sucedido.

“Me contaban que la familia no quería que se supiera la noticia. Me pidieron que lo contáramos porque ella sufría mucho por el anonimato”, señaló Ventura durante su intervención televisiva.

El conductor también recordó el contraste entre la notoriedad que Ortiz había alcanzado durante su juventud y el perfil más bajo que mantenía en los últimos años.

“Había sido famosa en una época y ahora estaba en el olvido”, expresó al referirse a la exmodelo.

Su comentario puso el foco en una realidad frecuente entre figuras que alcanzaron una exposición intensa en determinados períodos: mientras algunas continúan vinculadas a los medios, otras se alejan de las cámaras y construyen una vida más reservada.

En el caso de Ortiz, la noticia de su muerte volvió a despertar el interés por una historia personal y profesional que había quedado asociada a distintos nombres reconocidos del espectáculo argentino.

Marcela Ortiz y su trayectoria como exmodelo y actriz en los años 90

Marcela Ortiz formó parte del ambiente artístico durante una etapa en la que la televisión abierta, las revistas y los programas de entretenimiento tenían una fuerte influencia en la popularidad de las figuras públicas.

Durante la década de 1990, integró el grupo de mujeres conocidas como las “chicas de Olmedo”, una denominación vinculada al universo televisivo del humorista rosarino Alberto Olmedo.

Además de sus apariciones en el ambiente artístico, Ortiz desarrolló actividades relacionadas con el mundo comercial. Su nombre estuvo asociado a los sectores de la perfumería y las cadenas de joyería, en una época en la que la exposición mediática también podía convertirse en una plataforma para impulsar proyectos empresariales.

Su trayectoria estuvo vinculada, asimismo, al círculo de figuras que rodeaba a Guillermo Coppola durante sus años junto a Diego Maradona en Europa. En ese contexto, Ortiz quedó relacionada con distintas personalidades del espectáculo, entre ellas Yuyito González y María Fernanda Callejón, con quienes protagonizó cruces mediáticos.

Aquellos episodios contribuyeron a mantener su nombre en las noticias y a consolidar su presencia dentro de la farándula de la época.

Aunque en los últimos años había mantenido un perfil más bajo, su fallecimiento reavivó el recuerdo de aquella etapa y de los vínculos que marcaron su paso por los medios.

El matrimonio de Marcela Ortiz con Raúl Taibo que llegó a la televisión

Uno de los episodios más recordados de la vida pública de Marcela Ortiz fue su matrimonio con el actor Raúl Taibo, celebrado en 1992.

La boda tuvo una particularidad que reflejó el nivel de exposición que alcanzaban algunas parejas de famosos en aquellos años: la ceremonia fue transmitida en vivo por Canal 9, con intervenciones del histórico empresario televisivo Alejandro Romay.

El enlace convirtió a la pareja en protagonista de la agenda del espectáculo y quedó asociado a una época en la que los acontecimientos personales de las figuras populares podían transformarse en grandes sucesos televisivos.

Sin embargo, la relación terminó tiempo después, en medio de conflictos que tuvieron repercusión pública. Entre los episodios mencionados en las crónicas de aquella etapa figuraron denuncias de violencia y una disputa judicial vinculada a bienes.

Tras esa separación, Ortiz contrajo matrimonio con Samy Saúl, empresario y padre de su hija Shelsian. Saúl era sobrino de Alejandro Romay, una de las figuras más influyentes de la televisión argentina.

A partir de entonces, su historia personal continuó vinculada a un entorno de nombres conocidos, aunque con el paso de los años su presencia en los medios disminuyó.

La muerte de Marcela Ortiz, a los 61 años, cierra una historia atravesada por la televisión, la popularidad y los vínculos sentimentales que ocuparon titulares durante los años 90. Pero, más allá de su pasado público, las últimas horas dejaron en primer plano el dolor de su familia y, especialmente, la despedida de una hija que eligió recordar a su madre a través de una fotografía y unas palabras de amor.