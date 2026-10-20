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El Tribunal del Mar fijó la fecha para escuchar el reclamo argentino contra el Reino Unido por el petróleo de Malvinas

El Tribunal del Mar, que recibió el pedido de arbitraje por parte de la Argentina, ya tomó su primera decisión. Fijó una fecha - para el mes próximo- para conocer los argumentos de la postura de nuestro país en la defensa de sus derechos soberanos.

El tribunal del Tratado del Mar

El tribunal del Tratado del Mar, que fijó fecha para escuchar la postura argentina. 
Leé también El riesgo país llegó al valor más alto de 2026: superó los 700 puntos y bajan los bonos soberanos
el riesgo país llegá al máximo de 2026, un valor que no se daba desde hace un año. (foto: A24.com)

La fecha fue establecida por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, según informó el propio tribunal en un comunicado. Las audiencias se realizarán en su sede de Hamburgo, Alemania, serán públicas y podrán seguirse por streaming.

La plataforma

La plataforma "Sea Lion" por la que la Argentina llevó al Reino Unido a un arbitraje internacional. (Foto: Archivo)

El proyecto petrolero que busca frenar la Argentina

El Gobierno presentó el reclamo el 13 de octubre, luego de que venciera el ultimátum diplomático enviado al Reino Unido para que adoptara medidas destinadas a detener las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona en disputa.

La presentación apunta especialmente al proyecto Sea Lion, impulsado por la petrolera israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Las compañías prevén comenzar la extracción de petróleo en 2028, aunque los preparativos para desarrollar el yacimiento ya están en marcha.

La Argentina solicita medidas cautelares para impedir el inicio o la continuidad de la explotación, evitar que la información obtenida durante la exploración se utilice en perjuicio de sus derechos y frenar nuevas autorizaciones petroleras en el área.

Qué puede resolver el Tribunal del Mar

El organismo deberá evaluar si corresponde dictar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará la controversia de fondo. La Argentina sostiene que la explotación unilateral de los recursos naturales puede generar daños irreversibles y agravar la disputa de soberanía.

Sin embargo, el Tribunal del Mar no resolverá a quién pertenecen las Islas Malvinas. Su intervención se limitará al pedido de medidas cautelares y a las cuestiones vinculadas con su competencia.

La decisión que adopte sobre las medidas provisionales será obligatoria para las partes, en el marco del procedimiento internacional. Las audiencias de noviembre permitirán que la Argentina y el Reino Unido expongan sus argumentos antes de que el organismo se pronuncie sobre el reclamo. Es una arbitraje y se debe acatar lo que se resuelva, aún cuando pueda no dejar satisfecho a quien recurre a esta medida.

Noticia en desarrollo...

En pocas palabras

  • Reclamo argentino: El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó fechas para escuchar el caso contra el Reino Unido por la explotación petrolera en Islas Malvinas.
  • Medidas cautelares: Argentina solicita frenar la explotación de hidrocarburos, especialmente el proyecto Sea Lion, argumentando daños irreversibles.
  • Competencia del tribunal: El organismo evaluará medidas provisionales, pero no definirá la soberanía de las islas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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