El Tribunal del Mar fijó la fecha para escuchar el reclamo argentino contra el Reino Unido por el petróleo de Malvinas

La Argentina solicita medidas cautelares para impedir el inicio o la continuidad de la explotación, evitar que la información obtenida durante la exploración se utilice en perjuicio de sus derechos y frenar nuevas autorizaciones petroleras en el área.

Qué puede resolver el Tribunal del Mar

El organismo deberá evaluar si corresponde dictar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará la controversia de fondo. La Argentina sostiene que la explotación unilateral de los recursos naturales puede generar daños irreversibles y agravar la disputa de soberanía.

Sin embargo, el Tribunal del Mar no resolverá a quién pertenecen las Islas Malvinas. Su intervención se limitará al pedido de medidas cautelares y a las cuestiones vinculadas con su competencia.

La decisión que adopte sobre las medidas provisionales será obligatoria para las partes, en el marco del procedimiento internacional. Las audiencias de noviembre permitirán que la Argentina y el Reino Unido expongan sus argumentos antes de que el organismo se pronuncie sobre el reclamo. Es una arbitraje y se debe acatar lo que se resuelva, aún cuando pueda no dejar satisfecho a quien recurre a esta medida.

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