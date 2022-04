Una hora más de clases: se reúne el Consejo Federal de Educación y provoca el estallido de algunos gremios docentes

Una hora más de clases: cortocircuitos con los gremios docentes

Roberto Baradel y Jorge Adaro, gremios docentes.jpg De izquierda a derecha: Roberto Baradel, dirigente de CTERA y Jorge Adaro, de Ademys.

"Construcción de acuerdos y consensos con los gremios". Esa línea cobra especial relevancia tras escuchar la opinión negativa del secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Roberto Baradel, y de su par de la Ciudad, Jorge Adaro, Secretario General Adjunto de la Asociación docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys).

"Desde CTERA plateamos el rechazo de toda modificación del sistema educativo que vulnere los derechos laborales e implique una sobrecarga en el trabajo docente", expresó el sindicato a través de un comunicado. CTERA exigió la "urgente convocatoria" a la paritaria nacional docente "para discutir toda reforma que de una u otra manera afecte los puestos y procesos de trabajo docentes y la organización de las escuelas".

Por su parte, Jorge Adaro de Ademys rechazó el proyecto educativo en diálogo con radio El Destape: "Es un anuncio demagógico del Gobierno Nacional y va a generar una expectativa en la población que después no va a tener un resultado".

"La inflación viene comiendo los salarios y ningún docente puede vivir con menos de dos o tres cargos. Tenemos niños que han cursado virtualmente, niños que no cursaron, tenemos en un salón de cuarto grado niños que hicieron el proceso y otros que hicieron un año y otros no. Eso no se resuelve con una hora de clase", concluyó.

Algunos gremios docentes se mostraron más permeables a aceptar el proyecto

alumnos-provincia-aulas-barbijos-krepelak.jpg Barbijos: el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo este miércoles que se evaluará que los alumnos dejen usarlo en las aulas de las escuelas (Foto: NA)

La titular de la Federación de Docentes Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, consideró que el intento de implementar una hora más de clases en las escuelas primarias "merece un debate ineludible con los gremios docentes" e indicó que implementar este cambio en mayo "implica una reorganización para padres, alumnos, docentes y la escuela en general, cuando ya muchas familias cuentan con una planificación establecida para todo el año".

En tanto, desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) criticaron que la cartera educativa pretenda "modificar las condiciones laborales sin consultar de forma previa a las organizaciones sindicales" aunque al mismo tiempo aclararon que esa organización gremial "no se opone al mejoramiento del nivel pedagógico de los alumnos".

Una hora más de clases: qué propone el ministro Jaime Perczyk

Jaime Perczyk.jpg Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación.

Este viernes el Consejo Federal de Educación se reune con el ministro Jaime Perczyk a la cabeza para estudiar tres alternativas distintas para sumar la hora extra de clase diaria a las escuelas primarias de todo el país:

Adelantar el ingreso de los chicos al colegio para sumar una hora : el turno mañana sería de 7:00 a 12:00 o de 7:30 a 12:30, mientras que el turno tarde sería de 13:00 a 18:00 o de 13:15 a 18:15.

: el turno mañana sería de 7:00 a 12:00 o de 7:30 a 12:30, mientras que el turno tarde sería de 13:00 a 18:00 o de 13:15 a 18:15. Atrasar la salida de los chicos del colegio para sumar la hora extra: de 8:00 a 13:00/8:30 a 13:30 o de 14:00 a 19:00/14:15 a 19:15, según el turno. Esta opción probablemente será descartada ya que los horarios se superponen.

de 8:00 a 13:00/8:30 a 13:30 o de 14:00 a 19:00/14:15 a 19:15, según el turno. Esta opción probablemente será descartada ya que los horarios se superponen. Mantener las cuatro horas diarias semanales y sumar una jornada de cinco horas los sábados.

Perczyk también dijo que la medida significaría "tener 38 días más de clase por año", y con ello "una mejora muy importante para la escuela primaria, con más conocimiento y mejor educación".

"Sabemos que los cambios a veces generan tensión pero creemos que corresponde que los hagamos todos juntos y sincrónicamente", aseveró el ministro, tras aclarar que la idea será evaluada por el plenario de ministros y los representantes de los sindicatos.