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Resultados de los partidos jugados en la segunda jornada del Argentina Open

Resultados de los partidos jugados hoy en la segunda jornada del Argentina Open, se juega sobre superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por 728.185 dólares y tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además es el campeón vigente.

- Cancha Central Guillermo Vilas -

. Federico Coria (Argentina) a Sebastián Ofner (Austria) por 7-5, 4-6 y 7-5.

. Daniel Elahí Galán (Colombia) a Diego Schwartzman (Argentina) por 2-6, 6-1 y 6-4.

. Dusan Lajovic (Serbia) a Arthur Fils (Francia) por 6-3 y 6-4.

. Sebastián Báez (Argentina) a Bernabé Zapata Miralles (España) por 6-3 y 6-3

- Cancha número 2 -

. Alejandro Tabilo (Chile) a Yannick Hanfmann (Alemania) por 6-1 y 6-3.

. Camilo Ugo Carabelli (Argentina) a Juan Pablo Varillas (Perú) por 7-6 (7-5) y 6-4.

. Luciano Darderi (Italia) a Mariano Navone (Argentina) por 6-2 y 6-1.

. Jaume Munar (España) y Roberto Carballes Baena (España) a Federico Delbonis (Argentina) y Facundo Bagnis (Argentina) por 6-4 y 6-2.

- Cancha número 3 -

. Andrea Vavassori (Italia) a Thiago Seyboth Wild (Brasil) por 6-3 y 6-1.

FUENTE: TELAM
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