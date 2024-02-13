Resultados de los partidos jugados en la segunda jornada del Argentina Open

- Cancha Central Guillermo Vilas -
. Federico Coria (Argentina) a Sebastián Ofner (Austria) por 7-5, 4-6 y 7-5.
. Daniel Elahí Galán (Colombia) a Diego Schwartzman (Argentina) por 2-6, 6-1 y 6-4.
. Dusan Lajovic (Serbia) a Arthur Fils (Francia) por 6-3 y 6-4.
. Sebastián Báez (Argentina) a Bernabé Zapata Miralles (España) por 6-3 y 6-3
- Cancha número 2 -
. Alejandro Tabilo (Chile) a Yannick Hanfmann (Alemania) por 6-1 y 6-3.
. Camilo Ugo Carabelli (Argentina) a Juan Pablo Varillas (Perú) por 7-6 (7-5) y 6-4.
. Luciano Darderi (Italia) a Mariano Navone (Argentina) por 6-2 y 6-1.
. Jaume Munar (España) y Roberto Carballes Baena (España) a Federico Delbonis (Argentina) y Facundo Bagnis (Argentina) por 6-4 y 6-2.
- Cancha número 3 -
. Andrea Vavassori (Italia) a Thiago Seyboth Wild (Brasil) por 6-3 y 6-1.