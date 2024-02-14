Resultados de los partidos jugados en la tercera jornada del Argentina Open

. Tomás Martín Etcheverry (Argentina) a Daniel Elahí Galán (Colombia) por 6-3 y 6-0.
. Dusan Lajovic (Serbia) a Alejandro Tabilo (Chile) por 6-4, 1-6 y 6-1.
. Facundo Díaz Acosta (Argentina) a Francisco Cerúndolo (Argentina) por 7-6 (7-3) y 6-0.
. Nicolás Jarry (Chile) a Stan Wawrinka (Suiza) por 6-7 (3-7), 6-2 y 7-6 (7-5).
- Cancha número 2 -
. Horacio Zeballos (Argentina) y Marcel Granollers (España) a Theo Arribage (Francia) y Fabien Reboul (Francia) por 6-4, 6-7 (4-7) y 10-3.
. Sebastián Báez (Argentina) y Thiago Seyboth Wild (Brasil) a Vlad Cornea (Rumania) y Philipp Oswald (Austria) por 6-7 (3-7), 6-4 y 10-7.
. Tomás Martín Etcheverry (Argentina) y Guillermo Durán (Argentina) a Mariano Navone (Argentina) y Genaro Olivieri (Argentina) por 6-3, 5-7 y 10-5.
. Nicolás Barrientos (Colombia) y Rafael Matos (Brasil) a Máximo González (Argentina) y Andrés Molteni (Argentina) por 1-6, 6-3 y 10-8.