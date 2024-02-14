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Resultados de los partidos jugados en la tercera jornada del Argentina Open

Resultados de los partidos jugados hoy en la tercera jornada del Argentina Open, se juega sobre superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por 728.185 dólares y tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además es el campeón vigente.

- Cancha Central Guillermo Vilas -

. Tomás Martín Etcheverry (Argentina) a Daniel Elahí Galán (Colombia) por 6-3 y 6-0.

. Dusan Lajovic (Serbia) a Alejandro Tabilo (Chile) por 6-4, 1-6 y 6-1.

. Facundo Díaz Acosta (Argentina) a Francisco Cerúndolo (Argentina) por 7-6 (7-3) y 6-0.

. Nicolás Jarry (Chile) a Stan Wawrinka (Suiza) por 6-7 (3-7), 6-2 y 7-6 (7-5).

- Cancha número 2 -

. Horacio Zeballos (Argentina) y Marcel Granollers (España) a Theo Arribage (Francia) y Fabien Reboul (Francia) por 6-4, 6-7 (4-7) y 10-3.

. Sebastián Báez (Argentina) y Thiago Seyboth Wild (Brasil) a Vlad Cornea (Rumania) y Philipp Oswald (Austria) por 6-7 (3-7), 6-4 y 10-7.

. Tomás Martín Etcheverry (Argentina) y Guillermo Durán (Argentina) a Mariano Navone (Argentina) y Genaro Olivieri (Argentina) por 6-3, 5-7 y 10-5.

. Nicolás Barrientos (Colombia) y Rafael Matos (Brasil) a Máximo González (Argentina) y Andrés Molteni (Argentina) por 1-6, 6-3 y 10-8.

FUENTE: TELAM
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