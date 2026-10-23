A los 45 años, Luciana Salazar lanzó una insólita advertencia: qué hombres no tienen chances con ella

“Reconozco que soy muy exigente a la hora de elegir a esa persona. Por eso, conmigo mucha paciencia. Me tomo mi tiempo para conocer bien. ¡Los que ganan conmigo son los perseverantes!”, escribió.

Entre las preguntas que recibió, la modelo también habló sobre la diferencia de edad que tuvo con algunas de sus parejas y reveló cuál sería su preferencia para una futura relación.

“La verdad es que los prefiero más grandes. Lo menor que tuve fue hace cuatro años, uno 20 años menor, y hace ya varios años uno de 25 años mayor”, contó.

A pesar de esas experiencias, Salazar explicó que tiene una preferencia más definida cuando piensa en una relación estable: “Mi ideal sería de cinco a diez años mayor para estar en pareja”.

La modelo no se quedó solamente en la edad. Cuando le preguntaron qué cualidades debería tener un hombre para llegar a su corazón, fue contundente y dejó una lista de características que considera fundamentales.

“Soy exigente, pero admirarlo por sobre todo”, comenzó diciendo.

Después, detalló qué espera de una pareja: “Amoroso, ya que yo soy muy dulce y franelera. Paciente, sensible conmigo. Que me sorprenda, amo las sorpresas. Que le guste mucho disfrutar la vida”.

Pero también hubo lugar para las advertencias. Salazar reconoció que el orgullo puede convertirse en un problema dentro de una relación y admitió que es un rasgo con el que le cuesta lidiar.

“Que no sea orgulloso, los orgullosos conmigo no prosperan, porque yo lo soy”, lanzó con humor.

El momento más llamativo llegó cuando describió el perfil de hombre que le atrae y dejó en claro que no quiere a alguien interesado en la exposición mediática.

“Que sea bien macho y con los pantalones bien puestos. Perfil bajo, no me gustan los que van en búsqueda de una famosa”, sentenció.

De esta manera, Salazar dejó en claro que, aunque está abierta a enamorarse nuevamente, no tiene apuro por comenzar una relación. Busca un hombre que la admire, sea cariñoso, tenga iniciativa y disfrute de la vida, pero que también pueda mantener un perfil alejado de las cámaras.