A más de cinco años, se supo el por qué terminó la relación de Julieta Prandi con Guido Sardelli

Y profundizó sobre la relación: “Entendemos nuestras profesiones y estilos de vida. Quizás una persona que no es del medio no comprende una gira o no se banque que estés dos meses trabajando en Córdoba. Con Guido tenemos una mirada similar y somos amantes de la verdad. Nos gusta reírnos juntos y disfrutar el momento”.

Sardelli también había confirmado el vínculo ante la prensa, aunque eligió mantener la intimidad. “Tenemos una relación, estamos bien, pero más que eso no puedo aportar a la causa”, expresó durante una conferencia.

Pero el romance no prosperó y, meses después, llegó la noticia de la ruptura. Fue el periodista Lío Pecoraro quien contó en el programa Todas las tardes que el músico habría sido quien tomó la decisión de terminar la relación.

Según su versión, Sardelli habría perdido el interés y dejado de prestarle atención a Prandi. El periodista también relató que, después de la ruptura, la modelo armó las valijas y viajó a Cuba para tomarse unos días de descanso.

La propia Julieta salió entonces a aclarar la situación y buscó quitarle dramatismo al asunto. En diálogo con Ciudad Magazine, afirmó: “Estoy soltera. Somos y siempre fuimos muy amigos”. Así, evitó profundizar sobre los motivos de la separación y dejó en claro que no quería darle mayor entidad pública al vínculo.

Más de cinco años después, aquella historia volvió a cobrar relevancia por el inesperado final de la relación de Prandi con Emanuel Ortega. La conductora anunció la separación el 12 de octubre, después de haberse casado por civil el 15 de septiembre. En su comunicado, confirmó que había decidido dar un paso al costado tras seis años juntos, aunque no detalló las razones de la ruptura.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió.

La frase sobre los acuerdos de pareja que “no son negociables” alimentó las especulaciones sobre los motivos del final. También circularon versiones que apuntaron a supuestas terceras personas, aunque Prandi no confirmó públicamente esas hipótesis y pidió que se respetara su intimidad.

En los días posteriores, la modelo fue noticia nuevamente al viajar a Brasil junto a un amigo. Una fotografía de ambos en la playa alimentó nuevos comentarios, pero Prandi aclaró que se trataba de un amigo y pidió que dejaran de difundirse versiones que, según expresó, no se correspondían con la verdad.