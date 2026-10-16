En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Conmoción

Dolor total: se conoció el desgarrador mensaje que Fernando Confessore le dejó a su pareja antes de morir

La desgarradora carta de Fernando Confessore le dejó a su esposa antes de morir. Mirala.

Dolor total: se conoció el desgarrador mensaje que Fernando Confessore le dejó a su pareja antes de morir

La muerte de Fernando Confessore a los 58 años provocó una profunda conmoción entre sus compañeros de televisión y el público que lo acompañó durante décadas. En medio de las despedidas y los homenajes, volvió a cobrar fuerza una publicación íntima del reconocido meteorólogo: la emotiva carta que le había dedicado a Paula, su pareja, para agradecerle por haberlo acompañado a lo largo de su carrera.

Leé también Coliflor al curry: una receta fácil, económica y cremosa para sumar verduras al menú
Coliflor al curry: una receta fácil, económica y cremosa para sumar verduras al menú. (Imagen ilustrativa)

El mensaje, que había compartido en sus redes sociales, adquirió una dimensión especial tras conocerse su fallecimiento. En aquel momento, Confessore había recordado uno de los hitos más importantes de su vida profesional y destacado el papel fundamental que tuvo Paula durante sus años de formación.

La publicación estaba acompañada por una fotografía de su juventud, tomada en junio de 1992, cuando recibió su diploma de Técnico en Meteorología. Junto a esa imagen, el especialista repasó los sacrificios y las dificultades que atravesó para alcanzar su objetivo, pero hizo especial hincapié en la persona que permaneció a su lado durante todo ese recorrido.

“Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios. Pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula”, escribió.

La declaración de amor más conmovedora llegó cuando explicó lo que significó su compañera durante aquella etapa. “Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba”, expresó.

Lejos de limitarse a celebrar la obtención de su título, Confessore quiso reconocer que detrás de sus logros también había existido un acompañamiento silencioso, sostenido a lo largo del tiempo. Para el meteorólogo, cada avance profesional había estado atravesado por la paciencia, el apoyo y la confianza de Paula.

“Cada paso que di en ese camino tuvo su apoyo, su paciencia y su compañía”, sostuvo en el texto. Y agregó: “Gracias, Paula, por caminar conmigo en los momentos felices y, sobre todo, en los difíciles. Gracias por ser ese impulso silencioso pero constante que me ayudó a llegar hasta acá”.

Tras la muerte del meteorólogo, esas palabras volvieron a circular y se transformaron en uno de los recuerdos más sensibles de su historia personal. No se trató de un mensaje publicado como despedida, sino de una dedicatoria anterior que hoy permite dimensionar el lugar que Paula ocupó en su vida.

La noticia de su fallecimiento se conoció durante la madrugada y generó un profundo dolor en Arriba Argentinos, donde sus compañeros recordaron su trayectoria. Valeria Sampedro y Nacho Otero explicaron que habían recibido la noticia temprano, pero que demoraron en comunicarla por respeto al pedido de la familia.

“Tardamos en darlo porque la familia precisamente nos había pedido tiempo, así que aguantamos todo lo que pudimos”, señalaron al aire.

Con tres décadas de trayectoria en el canal, Fernando Confessore dejó una huella entre sus colegas y quienes seguían sus informes meteorológicos. En medio de los homenajes, aquella carta a Paula recuperó su fuerza: un reconocimiento a la persona que, según sus propias palabras, estuvo a su lado cuando todavía estaba construyendo el camino que lo convertiría en una figura reconocida de la televisión.

En pocas palabras

  • Fernando Confessore Falleció a los 58 años, generando conmoción en el ámbito periodístico.
  • Carta a su pareja Se viralizó un emotivo mensaje que le dedicó a Paula, agradeciéndole su apoyo.
  • Legado El meteorólogo dejó una huella en la televisión y en quienes lo conocieron.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
8 plantas aromáticas para tener en la cocina y perfumar la casa de forma natural
Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
Membrana líquida para el hogar: cómo usarla y cuáles son sus beneficios poco conocidos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar