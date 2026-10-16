Dolor total: se conoció el desgarrador mensaje que Fernando Confessore le dejó a su pareja antes de morir

La declaración de amor más conmovedora llegó cuando explicó lo que significó su compañera durante aquella etapa. “Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba”, expresó.

Lejos de limitarse a celebrar la obtención de su título, Confessore quiso reconocer que detrás de sus logros también había existido un acompañamiento silencioso, sostenido a lo largo del tiempo. Para el meteorólogo, cada avance profesional había estado atravesado por la paciencia, el apoyo y la confianza de Paula.

“Cada paso que di en ese camino tuvo su apoyo, su paciencia y su compañía”, sostuvo en el texto. Y agregó: “Gracias, Paula, por caminar conmigo en los momentos felices y, sobre todo, en los difíciles. Gracias por ser ese impulso silencioso pero constante que me ayudó a llegar hasta acá”.

Tras la muerte del meteorólogo, esas palabras volvieron a circular y se transformaron en uno de los recuerdos más sensibles de su historia personal. No se trató de un mensaje publicado como despedida, sino de una dedicatoria anterior que hoy permite dimensionar el lugar que Paula ocupó en su vida.

La noticia de su fallecimiento se conoció durante la madrugada y generó un profundo dolor en Arriba Argentinos, donde sus compañeros recordaron su trayectoria. Valeria Sampedro y Nacho Otero explicaron que habían recibido la noticia temprano, pero que demoraron en comunicarla por respeto al pedido de la familia.

“Tardamos en darlo porque la familia precisamente nos había pedido tiempo, así que aguantamos todo lo que pudimos”, señalaron al aire.

Con tres décadas de trayectoria en el canal, Fernando Confessore dejó una huella entre sus colegas y quienes seguían sus informes meteorológicos. En medio de los homenajes, aquella carta a Paula recuperó su fuerza: un reconocimiento a la persona que, según sus propias palabras, estuvo a su lado cuando todavía estaba construyendo el camino que lo convertiría en una figura reconocida de la televisión.