El desgarrador pedido que le hizo Romina Yan a Cris Morena antes de morir que hoy cobra un espeluznante sentido

La productora recordó que estaba dentro del auto junto a Sofía, otra de sus hijas, cuando finalmente decidió dar marcha atrás y aceptar. Fue entonces cuando ocurrió la escena que quedó grabada en su memoria.

Según relató, Romina estaba afuera de su casa y, antes de despedirse, la miró fijamente y le hizo un pedido que la marcó: “Cuidá a mis hijos”.

En ese momento, Cris no comprendió la dimensión que esas palabras tendrían después. Durante el relato, recordó que miró a Sofía como dando a entender que su hermana estaba insistiendo demasiado. La escena, sin embargo, adquirió otro significado tras la muerte de Romina.

Al día siguiente, Cris se quedó con sus nietos y recibió un mensaje de su hija que también permaneció en su recuerdo. Romina le escribió que se había despertado a las cuatro de la mañana, había ido hasta el espejo y había notado cuánto se parecía a su madre.

“Mamá, levanté a las cuatro de la mañana, me fui al espejo, me miré y me di cuenta de que cada vez soy más parecida a vos. Por eso siempre vuelvo a vos”, le habría escrito.

Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años. Era madre de Franco, Valentín y Azul, fruto de su relación con Darío Giordano.

Este pedido de que cuidara a sus hijos hoy toma otra dimensión, luego de la entrevista que se conoció en la que Valentín Yankelevich relató públicamente situaciones de violencia que sufrió por parte de su padre. También contó que su abuelo, Gustavo Yankelevich, intervino para llevarlo a él y a su hermano Franco a vivir con él tras la muerte de su madre.

El joven contó el infierno que vivió en su casa, junto a su hermano, por la violencia que su padre ejercía contra ellos: golpes, maltrato, insultos y hasta los hizo pasar hambre. Tanto, que luego intervinieron sus abuelos, y Gustavo se los llevó a vivir con él.