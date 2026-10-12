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El desgarrador pedido que le hizo Romina Yan a Cris Morena antes de morir que hoy cobra un espeluznante sentido

El pedido desgarrador que Romina Yan hizo Cris Morena sobre sus hijos que parecía inexplicable pero hoy cobra otro significado. Mirala.

El desgarrador pedido que le hizo Romina Yan a Cris Morena antes de morir que hoy cobra un espeluznante sentido

A más de 16 años de la muerte de Romina Yan, un recuerdo de Cris Morena volvió a conmover por la intensidad de sus palabras. En una entrevista, la productora relató una escena que vivió con su hija pocos días antes de su fallecimiento y reveló el pedido que, en aquel momento, no llegó a interpretar de la manera en que lo recuerda hoy.

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Todo ocurrió cuando Romina le pidió insistentemente a su madre que se llevara a sus hijos durante un fin de semana. Cris solía quedarse con sus nietos mientras su hija trabajaba o aprovechaba para pasar tiempo a solas con su marido, Darío Giordano. Sin embargo, aquella vez tenía compromisos laborales y, en un primer momento, se negó.

“Ro, no me puedo llevar a los chicos porque estoy terminando el teatro y vos sabés que yo no subo al principio, subo el último día”, le explicó. Pero Romina volvió a insistir: “Mamá, necesito que te los lleves”.

Cris intentó hacerle entender que no podía cambiar sus planes, pero su hija no cedió. “Mamá, por favor, te lo pido”, le dijo.

La productora recordó que estaba dentro del auto junto a Sofía, otra de sus hijas, cuando finalmente decidió dar marcha atrás y aceptar. Fue entonces cuando ocurrió la escena que quedó grabada en su memoria.

Según relató, Romina estaba afuera de su casa y, antes de despedirse, la miró fijamente y le hizo un pedido que la marcó: “Cuidá a mis hijos”.

En ese momento, Cris no comprendió la dimensión que esas palabras tendrían después. Durante el relato, recordó que miró a Sofía como dando a entender que su hermana estaba insistiendo demasiado. La escena, sin embargo, adquirió otro significado tras la muerte de Romina.

Al día siguiente, Cris se quedó con sus nietos y recibió un mensaje de su hija que también permaneció en su recuerdo. Romina le escribió que se había despertado a las cuatro de la mañana, había ido hasta el espejo y había notado cuánto se parecía a su madre.

“Mamá, levanté a las cuatro de la mañana, me fui al espejo, me miré y me di cuenta de que cada vez soy más parecida a vos. Por eso siempre vuelvo a vos”, le habría escrito.

Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años. Era madre de Franco, Valentín y Azul, fruto de su relación con Darío Giordano.

Este pedido de que cuidara a sus hijos hoy toma otra dimensión, luego de la entrevista que se conoció en la que Valentín Yankelevich relató públicamente situaciones de violencia que sufrió por parte de su padre. También contó que su abuelo, Gustavo Yankelevich, intervino para llevarlo a él y a su hermano Franco a vivir con él tras la muerte de su madre.

El joven contó el infierno que vivió en su casa, junto a su hermano, por la violencia que su padre ejercía contra ellos: golpes, maltrato, insultos y hasta los hizo pasar hambre. Tanto, que luego intervinieron sus abuelos, y Gustavo se los llevó a vivir con él.

En pocas palabras

  • Pedido de Romina Yan: Cris Morena recordó el insistente pedido de su hija de llevarse a sus hijos días antes de su muerte.
  • Significado posterior: El pedido cobró un nuevo y desgarrador sentido tras las revelaciones de violencia que sufrió Valentín Yankelevich, hijo de Romina.
  • Intervención familiar: Los abuelos paternos intervinieron para proteger a los nietos tras las graves situaciones de maltrato.
Resumen generado por Thinkindot AI
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